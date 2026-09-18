कर्नाटक: बेटी को बिना काम 70,000 रुपये दिलाना पड़ा भारी, स्वास्थ्य विभाग के मुखिया राजकुमार यारगल निलंबित

यह निलंबन एक जांच के बाद हुआ है। इस जांच में न सिर्फ डॉ अंकिता की गलत भर्ती का खुलासा हुआ, बल्कि डॉ राजकुमार की भी अक्सर ड्यूटी से गैरहाजिर रहने और काम में देरी करने की बात सामने आई। इन हरकतों ने राज्य के सेवा नियमों का सीधा उल्लंघन किया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बिना काम किए जो वेतन या मानदेय दिया गया है। नियमों के मुताबिक, उसकी वसूली की जाएगी। इसके अलावा, अंकिता की भूमिका की गहराई से जांच के लिए मेडिकल अधिकारियों को भी इस मामले में शामिल किया जा सकता है।