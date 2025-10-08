जयपुर-अजमेर हाईवे पर सिलेंडर से भरे ट्रक से टकराया केमिकल से भरा टैंकर, भीषण धमाका

राजस्थान में मंगलवार देर रात बड़ा हादसा हुआ। यहां जयपुर-अजमेर हाईवे पर केमिकल से भरा एक टैंकर सड़क किनारे खड़े गैस सिलेंडर के ट्रक से टकरा गया, जिससे भीषण धमाका हुआ। हादसा मौजमाबाद तहसील में सावरदा पुलिया के पास हुई है। धमाके में टैंकर चालक की मौत हो गई है, जबकि ट्रक चालक समेत 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की वजह से जयपुर-अजमेर हाईवे पर यातायात रोक दिया गया। इससे करीब 25 किलोमीटर लंबा जाम लग गया।

हादसा 10 किलोमीटर तक सुनी गई धमाकों की आवाज पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश ने बताया कि एक ढाबे के पास कई ट्रक-ट्रेलर खड़े थे। तभी केमिकल से लदा एक टैंकर LPG गैस सिलेंडर से भरे ट्रक से टकरा गया। टक्कर के बाद पहले गैस सिलेंडर के ट्रक में आग लगी, फिर कमेकिल का टैंकर भी चपेट में आ गया। भीषण आग के कारण 2 घंटे तक 150 से अधिक सिलेंडर फटते रहे। धमाकों की आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। कई सिलेंडर 500 मीटर दूर खेतों में गिरे।

धमाका 3 घंटे के बाद बुझी आग घटना के काफी देर बाद पुलिस और अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची थी। दोनों ट्रक की आग बुझाने में 3 घंटे का समय लगा। इस दौरान जयपुर-अजमेर हाईवे पर आने जाने वाले वाहनों का मार्ग परिवर्तित किया गया। उन्हें 15 किलोमीटर तक अधिक दूरी तय करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि केमिकल से लदे टैंकर चालक ने परिवहन विभाग के अधिकारियों का वाहन देखकर बचने के लिए ट्रक को ढाबे की तरफ मोड़ा और हादसा हो गया।

जांच जांच के आदेश बुधवार तड़के तक पुलिस, प्रशासन और अग्निशमन विभाग की टीम घटनास्थल पर मौजूद रहीं। सिलेंडरों को भी पूरी तरह ठंडा किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए एक्स पर लिखा कि अग्निशमन दल और आपदा प्रबंधन टीमें राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई हैं। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया है कि घायलों का उचित उपचार सुनिश्चित किया जाए।