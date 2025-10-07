LOADING...
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बड़ा हादसा

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में निजी बस पर गिरी चट्टान, 18 की मौत

Oct 07, 2025
09:38 pm
Oct 07, 2025
09:38 pm
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में मंगलवार शाम को बड़ा हादसा हो गया। यहां पहाड़ से एक चट्टान निजी बस गिर गया, जिससे 18 यात्रियों की मौत हो गयी। हादसा झंडूता उपमंडल के बालूघाट इलाके में हुआ है, जहां बारिश के कारण भूस्खलन हुआ था और पत्थर गिरने से बस क्षतिग्रस्त हो गई। अब तक मलबे 18 शव बरामद किए जा चुके हैं। घटना के समय बस में 28 से 30 यात्री सवार थे।

बस में सवार 3 बच्चे बचे

हादसे के नाद जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की टीम भी बचाव कार्य कर रही है। मलबे को हटाने के लिए मशीन बुलाई गई है। हादसे में सौभाग्य से 3 बच्चों की जान बच गई है, जो बस में सवार थे। उन्हें बर्थिन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस मरोत्तन से घुमारिविन जा रही थी। बता दें, बिलासपुर में 7 अक्टूबर को 12.7 मिलीमीटर बारिश हुई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया, मुआवजे का ऐलान 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताया और मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है।

राष्ट्रपति ने भी जताया दुख