हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में निजी बस पर गिरी चट्टान, 18 की मौत

मामला

बस में सवार 3 बच्चे बचे

हादसे के नाद जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की टीम भी बचाव कार्य कर रही है। मलबे को हटाने के लिए मशीन बुलाई गई है। हादसे में सौभाग्य से 3 बच्चों की जान बच गई है, जो बस में सवार थे। उन्हें बर्थिन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस मरोत्तन से घुमारिविन जा रही थी। बता दें, बिलासपुर में 7 अक्टूबर को 12.7 मिलीमीटर बारिश हुई है।