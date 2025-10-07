राजस्थान के कूचामान सिटी में भाजपा नेता और कारोबारी रमेश रुलानिया की गोली मारकर हत्या

राजस्थान: जिम के अंदर बड़े कारोबारी की गोली मारकर हत्या, रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी

लेखन गजेंद्र 01:53 pm Oct 07, 202501:53 pm

क्या है खबर?

राजस्थान में डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामन सिटी में मंगलवार को कारोबारी और भाजपा नेता रमेश रूलानिया (40) की जिम के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के समय रुलानिया हमेशा की तरह शिवाय जिम में कसरत कर रहे थे। तभी नकाबपोश बदमाश जिम की पहली मंजिल पर घुस आया और 3 राउंड गोली मारी। रुलानिया को गोली मारकर बदमाश फरार हो गया। कारोबारी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया।