राजस्थान: जिम के अंदर बड़े कारोबारी की गोली मारकर हत्या, रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी
राजस्थान में डीडवाना-कुचामन जिले के कुचामन सिटी में मंगलवार को कारोबारी और भाजपा नेता रमेश रूलानिया (40) की जिम के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के समय रुलानिया हमेशा की तरह शिवाय जिम में कसरत कर रहे थे। तभी नकाबपोश बदमाश जिम की पहली मंजिल पर घुस आया और 3 राउंड गोली मारी। रुलानिया को गोली मारकर बदमाश फरार हो गया। कारोबारी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया।
रोहित गोदारा गिरोह से मिल रही थी धमकियां
रुलानिया इलाके के भाजपा नेता होने के साथ एक बाइक शोरूम और होटल के मालिक थे। उनको हाल ही में रोहित गोदारा गिरोह से फिरौती की धमकियां मिल रही थीं। पश्चिमी राजस्थान में सक्रिय रोहित गोदारा गिरोह के एक सदस्य ने फेसबुक में हत्या की जिम्मेदारी ली है और कहा कि उन्होंने इसकी साजिश रची। रोहित गोदारा के सहयोगी पुर्तगाल में रहने वाले वीरेंद्र चरण ने कहा कि रुलानिया ने फिरौती की कॉल के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार किया था।
बदमाश ने फेसबुक पर क्या लिखा?
बदमाश ने फेसबुक पर लिखा, "हमने एक साल पहले उसे फोन किया था। उसने गाली-गलौज की और कहा कि 100 रुपये भी नहीं देगा। आज सबको पता चलेगा कि हम किसी को नहीं भूलते। जो हमारी अपील को अनसुना करता है, तैयार रहें। सबकी बारी आएगी।" रावतराम स्वामी उर्फ रोहित गोदारा बीकानेर का कुख्यात गैंगस्टर है, जो फिलहाल पुर्तगाल में है। उस पर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला और करणी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या का भी आरोप है।
घटना का वीडियो आया सामने
