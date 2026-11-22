परिवार के एक सदस्य ने कहा, "हमारी 2 गाड़ियां पीछे रह गईं, जबकि बाकी 3 गाड़ियां आगे निकल गईं। हमारी एक महिला सदस्य का फोन आया कि हादसा हो गया है। हम तुरंत मौके पर पहुंचे।"

एक रिश्तेदार ने कहा, "हम ओंकारेश्वर, उज्जैन, पुष्कर, सांवरिया सेठ, सालासर बालाजी और खाटू श्याम गए थे। हम रात में खाटू श्याम से निकले। जयपुर से आगे हम नाश्ता करने के लिए रुके थे। कुछ देर बाद फोन आया कि हादसा हो गया है।"