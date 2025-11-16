जोधपुर में ट्रक-टेम्पो में भीषण टक्कर, रामदेवरा दर्शन करने जा रहे 6 श्रद्धालुओं की मौत

हादसा

रामदेवरा जाते समय हुआ हादसा

पुलिस ने बताया कि गुजरात के बनासकांठा और धानसुरा क्षेत्र से करीब 20 लोग टेम्पो पर सवार होकर रामदेवरा धाम के दर्शन के लिए जा रहे थे। तभी मार्ग पर सामने से आ रहे ट्रक ने टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद टेम्पो का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई। घटना के समय कोहरा छाया हुआ था और मार्ग पर धुंध की वजह से दृश्यता कम थी।