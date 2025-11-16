जोधपुर में ट्रक-टेम्पो में भीषण टक्कर, रामदेवरा दर्शन करने जा रहे 6 श्रद्धालुओं की मौत
राजस्थान के जोधपुर में रविवार अल-सुबह एक ट्रक और श्रद्धालुओं से भरे टेम्पो में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है। हादसा बालेसर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-125) पर खारी बेरी के पास 5:30 बजे हुआ है। हादसे में 14 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों में 3 महिलाएं हैं। टेम्पो पर सवार लोग गुजरात के रहने वाले थे। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है।
रामदेवरा जाते समय हुआ हादसा
पुलिस ने बताया कि गुजरात के बनासकांठा और धानसुरा क्षेत्र से करीब 20 लोग टेम्पो पर सवार होकर रामदेवरा धाम के दर्शन के लिए जा रहे थे। तभी मार्ग पर सामने से आ रहे ट्रक ने टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद टेम्पो का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई। घटना के समय कोहरा छाया हुआ था और मार्ग पर धुंध की वजह से दृश्यता कम थी।
हर साल रामदेवरा जाते हैं लाखों श्रद्धालु
राजस्थान के जैसलमेर में स्थित रामदेवरा गांव में लोक देवता बाबा रामदेवजी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। बताया जा रहा है कि इनका दल सुबह जल्दी निकला था, ताकि दर्शन करके लौट सके, लेकिन धुंध के कारण हादसा हो गया। हादसे के बाद ट्रक भी हाईवे पर पलट गया, जिसमें भरी बोरियां सड़क पर गिर गई। हादसे के कारण हाईवे पर कई घंटे तक लंबा जाम लगा रहा।
जोधपुर में बालेसर में NH-125 पर खारी बेरी के पास बड़ा हादसा, ट्रेलर ने मिनी टैम्पो को मारी टक्कर, 3 श्रद्धालुओं की मौत pic.twitter.com/umepa3BRtU— Hemant Kumar (@hemantkumarnews) November 16, 2025