जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में जिला जेल समेत कई जगह छापामारी, पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क की संभावना

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में तलाशी अभियान के तार दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए कार विस्फोट से जुड़े हैं, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई है और 20 से अधिक लोग घायल हैं। अभी तक पकड़े गए अधिकतर लोग जम्मू-कश्मीर के बताए जा रहे हैं, जिनका पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद से संपर्क हैं। विस्फोट में मारा गया संदिग्ध आतंकी डॉक्टर उमर नबी का पुलवामा स्थित घर शनिवार को सुरक्षा बलों ने उड़ा दिया है।

अभियान

19 अक्टूबर को जैश का पोस्टर मिलने के बाद से अभियान तेज

श्रीनगर में 19 अक्टूबर को कुछ लोगों ने जैश के पोस्टर चिपकाए थे, जिसके बाद 2 लोग गिरफ्तार हुए थे। उनसे पूछताछ के बाद हरियाणा के फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ और अल-फलाह विश्वविद्यालय से जुड़े 2 डॉक्टर पकड़े गए और 2,900 किलोग्राम विस्फोटक मिला। तब से जांच एजेंसियां गंदेरबल, कुलगाम, बारामूला, पुलवामा और कुपवाड़ा में छापामारी कर चुकी है, जिसमें गिरफ्तार लोगों, समर्थकों समेत मारे गए और सक्रिय आतंकवादियों के रिश्तेदारों से पूछताछ हो रही है।