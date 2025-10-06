जयपुर: सवाई मान सिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगी आग, 8 मरीजों की मौत

राजस्थान की राजधानी जयपुर के सवाई मान सिंह (SMS) अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रविवार देर रात आग लगने से हाहाकार मच गया। हादसे में 8 मरीजों की मौत हुई है। आग रात करीब 11:20 बजे ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल पर स्थित न्यूरो के गहन चिकित्सा इकाई (ICU) वार्ड के स्टोर रूम में लगी थी, जिससे आग ने भयावह रूप ले लिया। मृतकों में 3 महिलाएं शामिल हैं। हादसे के बाद 5 मरीज गंभीर हालत में हैं।

हादसा ICU में भर्ती से 11 मरीज हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, घटना के समय न्यूरो ICU में 11 और उसके बगल के ICU में 13 मरीज भर्ती थे। अन्य मरीजों को दूसरे ICU में शिफ्ट कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि स्टोर रूम में कागज, मेडिकल उपकरण और ब्लड सैंपल ट्यूब रखे हुए थे, जिससे आग काफी बढ़ गई थी और ICU तक पहुंच गई। मृतकों में पिंटू (सीकर), दिलीप (जयपुर), श्रीनाथ (भरतपुर), रुक्मणि (भरतपुर), कुशमा (भरतपुर), सर्वेश (आगरा), बहादुर (जयपुर) और दिगंबर वर्मा हैं।

कारण कैसे लगी आग? पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के लिए अभी शॉर्ट सर्किट पर संदेह जताया जा रहा है, लेकिन फोरेंसिक जांच के बाद इसकी पुष्टि हो सकेगी। हादसे की सूचना पर पहुंचे अग्निशमन अधिकारियों ने बताया कि जब उन्होंने बचाव अभियान शुरू किया, तब अस्पताल में काफी धुआं भरा था। आग को बुझाने में डेढ़ घंटे का समय लगा। खिड़कियों को तोड़कर पानी की बौछार से आग पर काबू पाया गया। कई मरीजों को बिस्तर समेत बाहर निकाला गया।

ट्विटर पोस्ट आग के समय मचा हाहाकार जयपुर के SMS अस्पताल के ट्रोमा सेंटर के ICU में आग लगने से 7 लोगों की मृत्यु की खबर बहुत दुखी करने वाली है।



राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में इस तरह की घटना का होना बेहद दुखद है। यह घटना राज्य के सबसे बड़े अस्पताल के प्रति सरकार की लापरवाही को दर्शाती है।

जांच मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेधम ने स्थिति का जायजा लेने के लिए ट्रॉमा सेंटर का दौरा किया। आग की वजह से कई दस्तावेज, ICU उपकरण और अन्य सामान जलकर खाक हो गए हैं। राज्य सरकार ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आग के कारणों का पता लगाने के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है।