आसाराम बापू को राजस्थान हाई कोर्ट ने 6 महीने की अंतरिम जमानत दी, पुलिस सुरक्षा हटेगी

जमानत

2025 में पहली बार बाहर आया था आसाराम

राजस्थान की जोधपुर में 2013 में आसाराम पर नाबालिग बच्ची से रेप का आरोप लगा था, जिसके बाद 2018 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। कई याचिका खारिज होने के बाद आसाराम ने 2025 में चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के एक रेप मामले में आसाराम को 7 जनवरी, 2025 को दे दी। इसी आधार पर राजस्थान हाई कोर्ट ने भी 2025 में जोधुपर रेप मामले में जमानत दे दी।