राजस्थान: खाटूश्याम-बालाजी मंदिर से लौट रहे 11 श्रद्धालुओं की सड़क हादसे में मौत, 7 बच्चे शामिल

हादसा

कैसे हुआ हादसा?

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश से श्रद्धालु राजस्थान के सीकर में स्थित खाटूश्यामजी मंदिर आए थे। इसके बाद वे सालासर बालाजी मंदिर गए। यहां से दर्शन कर सभी मंगलवार रात को घर लौट रहे थे। तभी पिकअप चालक को झपकी आ गई और वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रेलर ट्रक से टकरा गया। हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई। 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल ने अस्पताल में दम तोड़ा था।