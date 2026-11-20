साइक्लोन 'अकवान' की वजह से पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। वहीं, झारखंड के कुछ हिस्सों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने शनिवार तक भारी बारिश की आशंका जताई है।

कोलकाता में लगातार हल्की से मध्यम बारिश हो रही है, जिससे सार्वजनिक परिवहन पर असर पड़ा है और लोगों के रोजमर्रा के काम मुश्किल हो गए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, यह बारिश शनिवार तक जारी रह सकती है।