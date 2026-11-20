चक्रवाती तूफान 'अकवान' का असर: बंगाल में बारिश से जनजीवन प्रभावित, झारखंड में अलर्ट
लेखन आबिद खान
साइक्लोन 'अकवान' की वजह से पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। वहीं, झारखंड के कुछ हिस्सों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने शनिवार तक भारी बारिश की आशंका जताई है।
कोलकाता में लगातार हल्की से मध्यम बारिश हो रही है, जिससे सार्वजनिक परिवहन पर असर पड़ा है और लोगों के रोजमर्रा के काम मुश्किल हो गए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, यह बारिश शनिवार तक जारी रह सकती है।
'अकवान' गोपालपुर के पास तट से टकराया
साइक्लोन 'अकवान' ओडिशा के गोपालपुर के करीब तट से टकराया था। इसके बाद यह पश्चिम बंगाल और झारखंड की ओर बढ़ा।
मौसम विभाग ने बताया है कि शनिवार तक कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। झारखंड के कुछ इलाकों में इसके चलते अलर्ट भी जारी किया गया है। कोलकाता में तेज बारिश ने सार्वजनिक परिवहन की सेवाओं को काफी हद तक प्रभावित किया है।