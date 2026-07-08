पुणे में झमाझम: खडकवासला बांध का पानी 24 घंटे में दोगुना, नदी किनारे रहने वाले अलर्ट रहें!
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पुणे में हुई तेज़ बारिश के कारण खडकवासला, पानशेत, वारसगांव और मुठा बांधों में पानी का स्तर बढ़ गया है। सिर्फ 24 घंटों के अंदर इन बांधों में 2.6 टीएमसी पानी बढ़ गया। इनमें से खडकवासला बांध में सबसे ज़्यादा पानी बढ़ा, जहाँ एक ही दिन में इसका जलस्तर दोगुने से भी ज़्यादा हो गया।
भंडारण 29% पर, नदी किनारे रहने वालों से सामान हटाने को कहा गया
हालांकि, इस बढ़ोतरी के बाद भी बांधों में पानी पिछले साल के मुकाबले काफी कम है। अभी पानी का कुल स्तर करीब 29 प्रतिशत पर है, जबकि पिछले साल इसी दौरान यह लगभग 63 प्रतिशत था। नदी के किनारों पर पानी बढ़ने की वजह से, प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आस-पास रहने वाले लोगों से अपना सामान सुरक्षित जगहों पर ले जाने की अपील की है।