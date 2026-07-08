पुणे में झमाझम: खडकवासला बांध का पानी 24 घंटे में दोगुना, नदी किनारे रहने वाले अलर्ट रहें!

भंडारण 29% पर, नदी किनारे रहने वालों से सामान हटाने को कहा गया

हालांकि, इस बढ़ोतरी के बाद भी बांधों में पानी पिछले साल के मुकाबले काफी कम है। अभी पानी का कुल स्तर करीब 29 प्रतिशत पर है, जबकि पिछले साल इसी दौरान यह लगभग 63 प्रतिशत था। नदी के किनारों पर पानी बढ़ने की वजह से, प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आस-पास रहने वाले लोगों से अपना सामान सुरक्षित जगहों पर ले जाने की अपील की है।