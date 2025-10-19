रेलवे ने दिवाली और छठ के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन किया है (तस्वीर: एक्स/@RailMinIndia)

रेलवे दिवाली और छठ के लिए चला रही 1,702 विशेष ट्रेनें, किए और भी इंतजाम

क्या है खबर?

भारतीय रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा के लिए विशेष व्यवस्था की है। मध्य रेलवे इसके लिए 1,702 विशेष ट्रेनें चला रहा है, जबकि पश्चिम रेलवे ने इस त्योहारी सीजन के दौरान अब तक लगभग 76 जोड़ी विशेष ट्रेनों की अधिसूचना जारी की है। ये स्पेशल ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT), लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT), पुणे, कोल्हापुर और नागपुर सहित प्रमुख स्टेशनों से उपलब्ध होंगी। इस पहल का उद्देश्य त्योहारी सीजन में यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करना है।