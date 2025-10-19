रेलवे दिवाली और छठ के लिए चला रही 1,702 विशेष ट्रेनें, किए और भी इंतजाम
क्या है खबर?
भारतीय रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा के लिए विशेष व्यवस्था की है। मध्य रेलवे इसके लिए 1,702 विशेष ट्रेनें चला रहा है, जबकि पश्चिम रेलवे ने इस त्योहारी सीजन के दौरान अब तक लगभग 76 जोड़ी विशेष ट्रेनों की अधिसूचना जारी की है। ये स्पेशल ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT), लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT), पुणे, कोल्हापुर और नागपुर सहित प्रमुख स्टेशनों से उपलब्ध होंगी। इस पहल का उद्देश्य त्योहारी सीजन में यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करना है।
संचालन
कहां-कहां होगा ट्रेनों का संचालन?
इन विशेष ट्रेनों में 800 से ज्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए चलेंगी। देशभर के अन्य गंतव्य भी इन सेवाओं से जुड़ेंगे। मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) स्वप्निल नीला ने कहा कि यह पहल आगामी त्योहारों की तैयारियों का एक हिस्सा है। मध्य रेलवे ने प्रमुख स्टेशनों पर 3,000 से अधिक यात्रियों की क्षमता वाले होल्डिंग एरिया बनाए हैं, जिनमें भोजन, पानी, शौचालय और पंखे जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
लगाम
भ्रामक खबरों पर लगाई लगाम
भारतीय रेलवे ने रेलवे संचालन से संबंधित भ्रामक वीडियो फैलाने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी घोषणा की है। यह कदम त्योहारी सीजन के दौरान कुछ हैंडल्स की ओर से पुराने या फेक वीडियो प्रसारित करने और यात्रियों में भ्रम पैदा करने के बाद उठाया गया है। ऐसे 20 से ज्यादा हैंडल्स की पहचान की गई है और 24x7 सोशल मीडिया निगरानी तंत्र के तहत उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है।