मुंबई: ट्रेनों में भारी भीड़ के बीच कर्मभूमि एक्सप्रेस से गिरे 3 यात्री, 2 की मौत

नासिक रोड पुलिस ने बताया कि हादसा भुसावल जाने वाली पटरी के किलोमीटर 190/1 और 190/3 के बीच हुआ। दोनों मृतक युवकों की उम्र 30 से 35 वर्ष बताई जा रही है। वहीं, तीसरे यात्री को गंभीर हालत में जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि मृतकों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। उनकी जेब से मिले दस्तावेजों के आधार पर पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।

जांच

हादसे के कारणों की जांच कर रही पुलिस

पुलिस ने बताया कि मामले में आकस्मिक मृत्यु का केस दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि भीड़भाड़ के कारण यात्री ट्रेन से गिर गए। अधिकारियों के अनुसार, यह भी जांच की जा रही है कि क्या यात्री अपने गांव त्योहार मनाने जा रहे थे या फिर बिहार चुनाव में मतदान के लिए सफर कर रहे थे। बताया जा रहा है कि यात्री जनरल बोगी में सफर कर रहे थे।