इस महीने 40 से ज्यादा ट्रेनों के मार्ग बदले, वंदे भारत भी शामिल; यात्रा से पहले देखें सूची देश May 01, 2026

अगर आप मई में ट्रेन से सफर करने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत अहम है। भारतीय रेलवे ने मई में 40 से ज्यादा ट्रेनों के रास्ते बदलने का फैसला किया है। इनमें पटना-गोमतीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है। जौनपुर जंक्शन पर यार्ड रिमॉडलिंग का काम चल रहा है, जिसकी वजह से ये बदलाव किए जा रहे हैं। इस काम का मकसद ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाना और उनका संचालन बेहतर बनाना है। इसलिए, अपनी यात्रा पर निकलने से पहले ट्रेन का रूट जरुर जांच लें, ताकि आपको कोई दिक्कत न आए।