रेल यात्रियों को अब कंबल के साथ कवर मिलेगा

रेल यात्रियों की चिंता हुई दूर, रेलवे के कंबलों में अब लगा मिलेगा घर जैसा कवर

01:02 pm Oct 16, 2025

क्या है खबर?

रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों की सबसे बड़ी चिंता कंबलों और चादरों की साफ-सफाई को लेकर होती है, जिसे अब दूर करने की कोशिश की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को राजस्थान के जयपुर से एक पायलट परियोजना की शुरूआत की है, जिसमें अब ट्रेन के अंदर मिलने वाले कंबलों को कवर के साथ दिया जाएगा। यात्रियों को अब कंबलों के गंदे और साफ होने की चिंता नहीं होगी। ये कवर अब रोजाना बदले जा सकेंगे।