पटना के सिविल कोर्ट को RDX से उड़ाने की धमकी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

पटना सिविल कोर्ट को RDX से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया परिसर

लेखन गजेंद्र 12:17 pm Oct 16, 202512:17 pm

क्या है खबर?

बिहार की राजधानी पटना में सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने धमकी दी गई है, जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। यह धमकी गुरुवार को अज्ञात ईमेल से कोर्ट को मिली है, जिसमें कोर्ट परिसर में RDX लगाने की बात कहकर उसे उड़ाने की बात कही गई है। पुलिस ने एहतियाती तौर पर पूरा परिसर खाली करा लिया है और जांच शुरू कर दी है। सभी गेट सील कर दिए गए हैं।