LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / पटना सिविल कोर्ट को RDX से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया परिसर
पटना सिविल कोर्ट को RDX से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया परिसर
पटना के सिविल कोर्ट को RDX से उड़ाने की धमकी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

पटना सिविल कोर्ट को RDX से उड़ाने की धमकी, खाली कराया गया परिसर

लेखन गजेंद्र
Oct 16, 2025
12:17 pm
क्या है खबर?

बिहार की राजधानी पटना में सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने धमकी दी गई है, जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। यह धमकी गुरुवार को अज्ञात ईमेल से कोर्ट को मिली है, जिसमें कोर्ट परिसर में RDX लगाने की बात कहकर उसे उड़ाने की बात कही गई है। पुलिस ने एहतियाती तौर पर पूरा परिसर खाली करा लिया है और जांच शुरू कर दी है। सभी गेट सील कर दिए गए हैं।

धमकी

पुलिस की टीम भी पहुंची

पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। वे खुद स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कोई भी जोखिम नहीं लिया जाएगा, अभी परिसर की जांच के बाद ईमेल की जांच शुरू की जाएगी। कोर्ट में बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉयड की टीम भी पहुंच गई है। सभी वकीलों और न्यायिक पदाधिकारियों को परिसर से बाहर किया गया है।

जांच

पहले भी मिल चुकी है धमकी

यह पहला मौका नहीं है, जब खुराफातियों ने पुलिस को परेशान किया हो। इससे पहले सितंबर में पटना के तख्त श्री हरमंदिर को भी एक धमकी भरा ईमेल आ चुका है, जिसमें गुरुद्वारा के लंगर हॉल में 4 RDX लगाए जाने की बात कही गई थी। घटना के बाद गुरुद्वारा में अफरा-तफरी मच गई थी। तब भी ईमेल भेजने वाले का पता नहीं चल पाया था। पटना कोर्ट को भी कई बार धमकी दी जा चुकी है।