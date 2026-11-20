भारत में अब एक नया उत्तरी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनने जा रहा है। इसके जरिए आप दिल्ली से लखनऊ का सफर सिर्फ 2 घंटे से थोड़े ज्यादा समय में पूरा कर पाएंगे, वहीं गुवाहाटी तक 8 घंटे से भी कम वक्त लगेगा।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन से इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया। इसका मकसद उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में लंबी दूरी की यात्रा को बहुत तेज और ज्यादा आरामदायक बनाना है।