देश के बहुत छोटे स्टेशनों पर क्या-क्या सुविधाएं बढ़ाने जा रहा भारतीय रेलवे?

सुविधाएं

क्या होंगी सुविधाएं?

छोटे रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म की लंबाई और ऊंचाई को बढ़ाया जाएगा, जो अभी क्षतिग्रस्त हैं। प्लेटफॉर्म पर कवर और शेड बनाया जाएगा। यात्रियों की जानकारी के लिए साइन बोर्ड और ट्रेनों की सीटों की जानकारी के लिए डिस्प्ले स्क्रीन लगेगी। प्रतीक्षालय, शौचालय, खान-पान और बैठने की जगह का कायाकल्प होगा। इसके अलावा यात्री सूचना प्रणाली को भी दुरुस्त किया जाएगा। दिव्यांगों के लिए रैंप भी बनाए जाएंगे। इमारत को भी संवारा जाएगा। बिजली की व्यवस्था अच्छी होगी।