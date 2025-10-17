पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर के घर नकदी और सोने की भरमार, छापे में खुलासा
क्या है खबर?
पंजाब में रिश्तखोरी के मामले में फंसे रोपड़ रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) हरचरण सिंह भुल्लर के घर पर छापे के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने काफी माल बरामद किया है। केंद्रीय एजेंसी ने उनके चंडीगढ़ समेत 7 ठिकानों से करीब 5 करोड़ रुपये नकदी के अलावा 1.5 किलो सोना और अन्य संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए हैं। DIG का बिचौलिया कृष्णु भी 21 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार हुआ है। दोनों आज CBI कोर्ट में पेश होंगे।
बरामदगी
DIG के पास से क्या-क्या मिला?
CBI की 8 टीम ने गुरुवार दोपहर को DIG भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद अंबाला, मोहाली, चंडीगढ़ और रोपड़ सहित 7 ठिकानों पर बने ऑफिस, घर, फार्म हाउस और अन्य जगह तलाशी ली। इस दौरान चंडीगढ़ स्थित घर से 5 करोड़ नकदी (गिनती जारी), 1.5 किलोग्राम सोना सहित अन्य गहने, पंजाब-चंडीगढ़ में संपत्ति के दस्तावेज, मर्सिडीज और ऑडी, 22 बेशकीमती घड़ियां, लॉकर की चाबियां, 40 लीटर विदेश शराब, डबल बैरल गन, एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर, एक एयरगन, गोलियां मिली हैं।
गिरफ्तार
कबाड़ कारोबारी की शिकायत पर हुई थी गिरफ्तारी
मंडी गोबिंदगढ़ के कबाड़ कारोबारी आकाश बत्ता ने CBI को शिकायत की थी कि DIG भुल्लर ने अपने बिचौलिए कृष्णु के जरिए रिश्वत और मासिक भुगतान (सेवा-पानी) मांगा है, जिसे न देने पर फंसाने की धमकी दी है। इसके बाद जाल बिछाकर CBI ने सेक्टर-21 चंडीगढ़ से DIG को 8 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। छापेमारी में पंजाब पुलिस को शामिल नहीं किया गया। गिरफ्तारी के बाद भुल्लर को पंचकूला लाया गया था।
रिश्वत
अवैध कार व्यापार को दबाने के लिए रिश्वत
भुल्लर का 27 नवंबर, 2024 को रोपड़ रेंज में DIG के पद पर तबादला हुआ था, जिसके बाद से अवैध कार व्यापार के कई मामले सामने आए थे। आरोप है कि भुल्लर अवैध व्यापार को दबाने के लिए रिश्वत लेते थे। उन्होंने कबाड़ कारोबारियों से महीने की रिश्वत बांध रखी थी, जिसे कृष्णु के माध्यम से उठाते थे। व्हाट्सऐप कॉल से पुष्टि हुई की उन्होंने 11 अक्टूबर को कृष्णु को 8 लाख रुपये वसूलने के लिए कहा था।
पहचान
कौन हैं DIG भुल्लर?
भुल्लर 2007 बैच के IPS अधिकारी हैं। नवंबर 2024 से पहले वे पटियाला रेंज के DIG थे। रोपड़ में मोहाली, रोपड़ और फतेहगढ़ साहिब जिले शामिल हैं। वे कई जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) रहे हैं। वे पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) मेहल सिंह भुल्लर के बेटे हैं। मेहल 1980-90 के दशक में पंजाब में आतंकवाद विरोधी अभियान में शामिल रहे हैं। DIG का छोटा भाई कुलदीप सिंह भुल्लर कांग्रेस से पूर्व विधायक रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
DIG के यहां बरामद माल
CBI ने @PunjabPoliceInd के रोपड़ रेंज के DIG हरचरण सिंह भुल्लर SPS-IPS-09 बैच को ₹8 लाख की रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया। गिरफ़्तारी के बाद छापामारी में @CBIHeadquarters ने आरोपी DIG के यहां से ₹5 करोड़, 1.5 किलो ज्वैलरी, 22 महँगी घड़ियाँ, ज़मीनों/संपत्ति के दस्तावेज जब्त… pic.twitter.com/CMWjYGKaci— ClearView (@ClearView_N) October 16, 2025