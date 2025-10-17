बेंगलुरु के इंजीनियरिंग कॉलेज में पुरुष शौचालय के अंदर छात्रा से रेप, सहपाठी गिरफ्तार
क्या है खबर?
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एक नामी निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। आरोप कॉलेज के जूनियर छात्र और उसके सहपाठी पर लगा है। घटना 10 अक्टूबर की है, जब छात्रा के साथ कॉलेज के पुरुष शौचालय में रेप हुआ था। काफी हिम्मत के बाद 15 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने आरोपी छात्र जीवन गौड़ा (21) को गिरफ्तार कर लिया है। उसे कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है।
रेप
क्या है पूरा मामला?
छात्रा ने पुलिस को बताया कि वह आरोपी को जानती है। गौड़ा उसका सहपाठी है। एक सेमेस्टर में वह पिछड़ गया था। पीड़िता ने बताया कि 10 अक्टूबर को वह जीवन से कुछ सामान लेने के लिए मिली थी। इसके बाद उसने लंच ब्रेक में कई बार फोन कर आर्किटेक्चर ब्लॉक की सातवीं मंजिल पर बुलाया। यहां पहुंचने पर जीवन ने उसे किस करने की कोशिश की, इसके बाद छठी मंजिल पर पुरुष शौचालय में छात्रा को खींच लिया।
धमकी
आरोपी ने गर्भनिरोधक गोली लेने के लिए कहा
आरोपी ने छात्रा के साथ बंद कमरे में रेप किया। उसका फोन छीन लिया और छात्रा की दोस्त का फोन काट दिया। बाद में, छात्रा ने अपनी दो दोस्तों को इस बारे में बताया। जीवन ने छात्रा से गर्भनिरोधक गोली के बारे में पूछा था। छात्रा ने झिझक के बाद अपने माता-पिता को बताया। उसके बाद 15 अक्टूबर को उन्होंने हनुमंतनगर थाने में शिकायत दी। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (बलात्कार) के तहत FIR है।