बेंगलुरु के इंजीनियरिंग कॉलेज में पुरुष शौचालय के अंदर छात्रा से रेप, सहपाठी गिरफ्तार

लेखन गजेंद्र 11:27 am Oct 17, 202511:27 am

क्या है खबर?

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एक नामी निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। आरोप कॉलेज के जूनियर छात्र और उसके सहपाठी पर लगा है। घटना 10 अक्टूबर की है, जब छात्रा के साथ कॉलेज के पुरुष शौचालय में रेप हुआ था। काफी हिम्मत के बाद 15 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने आरोपी छात्र जीवन गौड़ा (21) को गिरफ्तार कर लिया है। उसे कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है।