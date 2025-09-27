बब्बर खालसा का आंतकवादी पिंडी UAE से भारत लाया गया, कई हमलों में रहा है शामिल

कार्रवाई कैसे पकड़ा गया पिंडी? पंजाब पुलिस के अनुरोध पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पिंडी के खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था। इसके बाद UAE की एजेंसियों ने पिंडी को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में पंजाब पुलिस की 4 सदस्यीय टीम 24 सितंबर को UAE गई थी। वहां UAE सरकार और भारतीय विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय कर सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कीं और आरोपी को भारत लेकर लौट आई।

परिचय कौन है पिंडी? पिंडी का जन्म पंजाब के तरन तारन में हुआ था। वह कई सालों से विदेश में रहते हुए भारत में आतंकवादी मॉड्यूल्स को संचालित कर रहा था। पिंडी को बब्बर खालसा के वरिष्ठ कमांडरों में गिना जाता है, जो हथियारों की तस्करी, फंडिंग और युवाओं के बीच कट्टरपंथ बढ़ाने में शामिल रहा है। वो हरविंदर सिंह रिंदा और हैप्पी पासिया का भी करीबी है। ये दोनों विदेशों से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जाने जाते हैं।

घटनाएं किन-किन घटनाओं में शामिल रहा है पिंडी? पिंडी का नाम पहली बार 2005 में सामने आया था। तब पंजाब पुलिस ने BKI के मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था, जिसमें वह मुख्य साजिशकर्ता था। रिपोर्ट के मुताबिक, पिंडी ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हथियार और विस्फोटक भारत भेजने का भी काम किया। 2018 में पुलिस ने उसके नेटवर्क से जुड़ा 10 किलोग्राम RDX जब्त किया था। पिंडी का आतंक गुरदासपुर और बटाला में फैला हुआ था। वो पेट्रोल बम हमले और रंगदारी जैसी कई वारदातों में शामिल रहा।