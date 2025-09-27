दिल्ली-जयपुर हाईवे पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, 3 युवतियों समेत 5 की मौत

हादसा

चकनाचूर हो गई थार, शव सड़क पर बिखरे

जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश नंबर की थार दिल्ली से गुरुग्राम की ओर आ रही थी। झाड़सा चौक के एग्जिट नंबर 9 से नीचे की ओर आते समय कार डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई। सभी के शव भी सड़क पर बिखर गए। बताया जा रहा है कि कार की गति बेहद तेज थी, इसलिए ड्राइवर काबू नहीं कर सका।