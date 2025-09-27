दिल्ली-जयपुर हाईवे पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, 3 युवतियों समेत 5 की मौत
क्या है खबर?
दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुग्राम के पास आज सुबह भीषण हादसा हो गया है। एक तेज रफ्तार थार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में 3 युवतियों समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक की हालत गंभीर है। ये हादसा झाड़सा फ्लाईओवर के पास एग्जिट 9 के करीब हुआ। कार में कुल 6 लोग थे, जो दिल्ली से जयपुर की ओर जा रहे थे।
हादसा
चकनाचूर हो गई थार, शव सड़क पर बिखरे
जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश नंबर की थार दिल्ली से गुरुग्राम की ओर आ रही थी। झाड़सा चौक के एग्जिट नंबर 9 से नीचे की ओर आते समय कार डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई। सभी के शव भी सड़क पर बिखर गए। बताया जा रहा है कि कार की गति बेहद तेज थी, इसलिए ड्राइवर काबू नहीं कर सका।
पुलिस
केवल एक मृतक की हुई पहचान
पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों में शामिल एक युवती की पहचान प्रतिष्ठा मिश्रा के तौर पर हुई है और बाकी की पहचान की जा रही है। घायल युवक की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस आसपास के CCTV फुटेज जांच रही है, ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके। घायल युवक के होश में आने के बाद उसके बयानों से स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।