पंजाब के लुधियाना में कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या, लॉरेंस बिश्नोई समूह ने जिम्मेदारी ली
क्या है खबर?
पंजाब के लुधियाना में मंगलवार देर रात एक कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खिलाड़ी की पहचान गुरविंदर सिंह (23) के रूप में हुई है। घटना समराला ब्लॉक में हुई है, जहां देर रात 4 नकाबपोश हमलावर मोटरसाइकिल से आए थे और गुरविंदर पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। गोलीबारी में गुरविंदर का दोस्त धर्मवीर और लवप्रीत सिंह घायल हो गए हैं, जो घटना के समय उनके साथ थे। घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने ली है।
हत्या
नगर कीर्तन की तैयारी करते समय मारी गोली
मानकी गांव में गुरविंदर अपने दोस्तों के साथ सड़क की सफाई कर रहे थे। तभी बाइक पर 4 नकाबपोश लोग आए और ताबड़तोड़ गोलीबारी करने लगे। गुरविंदर को पेट और छाती पर गोली लगी, जबकि धर्मपाल-लवप्रीत भी घायल हो गए। उनको आनन-फानन में पास के अस्पताल ले गए, जहां से उन्हें चंडीगढ़ भेज दिया गया। गुरविंदर की मौत हो गई, जबकि धर्मपाल-लवप्रीत का इलाज जारी है। घटना के बाद से गांव में काफी रोष है। ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं।
जांच
लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने क्यों मारी गोली?
हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के फेसबुक अकाउंट से एक संदेश साझा किया गया है, जिसमें हत्या का कारण बताया गया है। इसमें लिखा है, "आज जो हत्या मानकी में हुई है, उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस समूह के हरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई लेते हैं। हत्या हमारे भाईयों करन मदपुर और तेजी चक ने किया है। बाबू समराला और उसके साथ वालों सुन लो, जो हमारे दुश्मन का साथ दे रहा है, उसका यही हाल करेंगे।"