पंजाब के लुधियाना में कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या, लॉरेंस बिश्नोई समूह ने जिम्मेदारी ली

लेखन गजेंद्र 05:55 pm Nov 05, 202505:55 pm

क्या है खबर?

पंजाब के लुधियाना में मंगलवार देर रात एक कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खिलाड़ी की पहचान गुरविंदर सिंह (23) के रूप में हुई है। घटना समराला ब्लॉक में हुई है, जहां देर रात 4 नकाबपोश हमलावर मोटरसाइकिल से आए थे और गुरविंदर पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। गोलीबारी में गुरविंदर का दोस्त धर्मवीर और लवप्रीत सिंह घायल हो गए हैं, जो घटना के समय उनके साथ थे। घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने ली है।