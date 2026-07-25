AAP को तगड़ा झटका: हाई कोर्ट श्रमिकों के कल्याण कोष पर लगाई रोक
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार के एक फैसले पर रोक लगा दी है। इस फैसले में निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए रखे गए पैसों का इस्तेमाल दूसरी योजनाओं को फंड करने के लिए किया जाना था। इनमें एक बड़ी योजना ऐसी भी थी, जिससे करीब एक करोड़ महिलाओं को लाभ मिलना था। हालांकि, 'मुख्यमंत्री मावन धीयां सत्कार योजना' को खत्म नहीं किया गया है, लेकिन अब इस योजना के लिए फंड के स्रोत पर रोक लग गई है।
आम आदमी पार्टी पर पैसों का दबाव
इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर दबाव बढ़ गया है। उसे अपनी कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट जुटाने के तरीकों पर अब फिर से विचार करना होगा। पंजाब का बजट पहले से ही तंग है, ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या आप सरकार नियमों का उल्लंघन किए बिना या फंड की कमी के बिना अपनी नई योजनाएं जारी रख पाएगी। जो दूसरे प्रोजेक्ट भी इसी तरह के फंड पर निर्भर हैं, उनमें भी देरी हो सकती है।