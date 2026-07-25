AAP को तगड़ा झटका: हाई कोर्ट श्रमिकों के कल्याण कोष पर लगाई रोक

इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर दबाव बढ़ गया है। उसे अपनी कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट जुटाने के तरीकों पर अब फिर से विचार करना होगा। पंजाब का बजट पहले से ही तंग है, ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या आप सरकार नियमों का उल्लंघन किए बिना या फंड की कमी के बिना अपनी नई योजनाएं जारी रख पाएगी। जो दूसरे प्रोजेक्ट भी इसी तरह के फंड पर निर्भर हैं, उनमें भी देरी हो सकती है।