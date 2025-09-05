पंजाब में बाढ़: पाकिस्तान सीमा पर लगी 30 किलोमीटर फेंसिंग बही, BSF चौकियां डूबीं; 43 मौतें

पंजाब में बाढ़ से हालात अब भी खराब बने हुए हैं। भाखड़ा बांध का जलस्तर खतरे के निशान से केवल एक फीट नीचे है। बांध के चारों गेट खोले गए हैं। रावी नदी में उफान आने से भारत-पाकिस्तान सीमा पर लगी बाड़बंदी को भारी नुकसान पहुंचा है। हालात को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। इसमें बाढ़ को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं।

सीमा BSF ने दर्जनों चौकियां खाली कीं सीमावर्ती इलाकों में रावी नदी ने जमकर तबाही मचाई है। भारत-पाकिस्तान सीमा पर लगी लगभग 30 किलोमीटर लोहे की बाड़बंदी को नुकसान पहुंचा है। कई जगह पर बाड़ टूट गई है, बह गई है या झुक गई है। कई बांध भी टूट गए हैं। इस वजह से सीमा सुरक्षा बल (BSF) को दर्जनों चौकियां खाली करनी पड़ी हैं। हालांकि, सभी जवान और सामान सुरक्षित है। अमृतसर, गुरदासपुर और फिरोजपुर सेक्टर में 30 किलोमीटर बाड़ेबंदी को नुकसान हुआ है।

जिले 23 जिले बाढ़ से प्रभावित, 1,900 गांव डूबे पंजाब के बठिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, पठानकोट, पटियाला, मोहाली, संगरूर और मुक्तसर समेत 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इन जिलों के 1,900 से भी ज्यादा गांव डूब गए हैं, जिनके 3.80 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 20,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। होशियारपुर में 7 लोगों समेत कुल 43 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा लाखों हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है और सैकड़ों मवेशियों की जान भी गई है।

लुधियाना लुधियाना में ससराली बांध के टूटने का खतरा लुधियाना के ससराली गांव के पास सतलुज नदी पर बना बांध टूट सकता है। इससे दर्जनों गांवों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। प्रशासन ने कहा है कि लोग ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर जाएं, निचले इलाके में रहने वाले लोग तुरंत घर खाली करें और बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को पहले सुरक्षित जगह पर पहुंचाएं।