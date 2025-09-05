गुजरात में बहुत भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी, अन्य प्रदेशों में कैसा रहेगा मौसम?

बारिश

दिल्ली-NCR के लिए येलो अलर्ट जारी

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, दिल्ली और उसके आसपास के कई इलाकों में पिछले दो दिनों से हल्की बारिश हो रही है। आगे यहां भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और गुरुग्राम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों ने बताया कि शुक्रवार शाम और रात के दौरान गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।