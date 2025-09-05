गुजरात में बहुत भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी, अन्य प्रदेशों में कैसा रहेगा मौसम?
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों के लिए गुजरात के अलग-अलग क्षेत्रों में बहुत भारी बारिश की संभावना जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक, 6 सितंबर तक गुजरात क्षेत्र में और 7 सितंबर तक सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों ने लोगों से गैर-जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है। गुजरात क्षेत्र के छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, नवसारी और वलसाड में बाढ़ की संभावना है।
दिल्ली-NCR के लिए येलो अलर्ट जारी
मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, दिल्ली और उसके आसपास के कई इलाकों में पिछले दो दिनों से हल्की बारिश हो रही है। आगे यहां भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और गुरुग्राम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों ने बताया कि शुक्रवार शाम और रात के दौरान गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
प्रातः कालीन मौसम परिचर्चा (05-09-2025)
पहाड़ों समेत अन्य प्रदेशों में कैसा रहेगा मौसम?
IMD के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 24 घंटे में बारिश होगी। यहां भूस्खलन का भी खतरा बना हुआ है। महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गोवा, महाराष्ट्र में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में हल्की बारिश होगी, लेकिन कोई चेतावनी जारी नहीं की गई। पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत में भी बारिश हो सकती है।