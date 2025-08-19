पंजाब के फिरोजपुर में घर पर पिस्तौल से खेल रहा था 14 वर्षीय किशोर, गोली चली

हादसा

कैसे हुआ हादसा?

पुलिस ने बताया कि बच्चा स्कूल से लौटा था। तभी वह अपने घर की अलमारी में पड़ी लाइसेंसी पिस्तौल को निकालकर खेलने लगा। पिस्तौल पहले से लोडेड थी, जिससे अचानक गोली चल गई और सीधे बच्चे के सिर में लगी। बच्चा वहीं जमीन पर खून से लथपथ हो गया। गोली की आवाज सुनकर परिवार के लोग दौड़े तो बच्चों की हालत देखकर कोहराम मच गया। उसे लुधियाना के दयानंद मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां वेंटीलेटर पर उसने दम तोड़ दिया।