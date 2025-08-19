पंजाब के फिरोजपुर में घर पर पिस्तौल से खेल रहा था 14 वर्षीय किशोर, गोली चली
क्या है खबर?
पंजाब के फिरोजपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 14 वर्षीय किशोर अपने घर में पिस्तौल से खेल रहा था, तभी गोली चलने से उसकी मौत हो गई। घटना पाकिस्तान की सीमा से लगे शहर के पॉश इलाके में हुई है। बच्चे ने घर पर रखी लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चलाई थी। पुलिस ने बताया कि बच्चे के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। परिवार में मातम पसरा हुआ है।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
पुलिस ने बताया कि बच्चा स्कूल से लौटा था। तभी वह अपने घर की अलमारी में पड़ी लाइसेंसी पिस्तौल को निकालकर खेलने लगा। पिस्तौल पहले से लोडेड थी, जिससे अचानक गोली चल गई और सीधे बच्चे के सिर में लगी। बच्चा वहीं जमीन पर खून से लथपथ हो गया। गोली की आवाज सुनकर परिवार के लोग दौड़े तो बच्चों की हालत देखकर कोहराम मच गया। उसे लुधियाना के दयानंद मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां वेंटीलेटर पर उसने दम तोड़ दिया।
घटना
जनवरी में लुधियाना में AAP विधायक को भी लगी थी गोली
पुलिस ने बताया कि बच्चे के परिजनों ने पुलिस थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने बंदूक को कब्जे में ले लिया है और परिस्थितियों की जांच कर रही है। जनवरी में, लुधियाना (पश्चिम) से आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी की गोली लगने से मौत हो गई थी। घटना के समय वह अपनी पिस्तौल साफ कर रहे थे, तभी गलती से गोली चल गई थी। विधायक अपनी बंदूकों और विंटेज कारों के लिए जाने जाते थे।