पंजाब के जालंधर में बब्बर खालसा के 2 आतंकवादी गिरफ्तार, हैंड ग्रेनेड मिला
क्या है खबर?
पंजाब के जालंधर में प्रतिबंधित आतंकवादी समूह बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) से जुड़े दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस ने बताया कि एक आरोपी रितिक नारोलिया है, जबकि दूसरा राजस्थान का एक किशोर है। दोनों को काउंटर इंटेलिजेंस (CI) ने पकड़ा है। इनके पास से एक चीनी टाइप 86पी हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है। आरोपी कनाडा स्थित BKI के सरगना जीशान अख्तर और अजय गिल के निर्देशों पर काम कर रहे थे।
जांच
गिरफ्तार आरोपियों के बयान के बाद 2 अन्य पकड़े गए
पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खुलासे के बाद उनके सहयोगी विश्वजीत को कोलकाता और जैक्सन को जालंधर के नकोदर से पकड़ा गया है। विश्वजीत मलेशिया भागने के फिराक में थे। ये दोनों भी अख्तर और गिल से निर्देश लेते थे। यादव ने बताया कि दोनों ने जुलाई में अपने साथियों से 2 हैंड ग्रेनेड लिए थे, जिसमें एक 10 दिन पहले एसबीएस नगर की एक शराब की दुकान में फोड़ा गया है।
गिरफ्तार
15 अगस्त पर भी पकड़े गए थे 2 गुर्गे
पंजाब की CI फिरोजपुर ने BKI के 2 अन्य गुर्गों को 15 अगस्त से ठीक एक दिन पहले गिरफ्तार किया था, जिससे पाकिस्तान ISI समर्थित आतंकवादी हरविंदर रिंदा की आतंकी साजिश को नाकाम किया गया था। गिरफ्तार आरोपी तरनतारन के भुल्लर गांव निवासी हरप्रीत सिंह उर्फ प्रीत और अमृतसर के रामपुरा गांव निवासी गुलशन सिंह उर्फ नंदू हैं। पुलिस ने उनके पास से दो 86पी हैंड ग्रेनेड, एक 9एमएम पिस्तौल और पांच ज़िंदा कारतूस बरामद किए हैं।
ट्विटर पोस्ट
आतंकियों के पास से बरामद चीनी हैंड ग्रेनेड
Acting swiftly on forward and backward linkages, Counter Intelligence #Jalandhar, recovers one 86P Hand Grenade following the arrest of two #BKI operatives Ritik Naroliya and a juvenile from #Rajasthan, a few days back.— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) August 19, 2025
The arrested accused’s disclosures led to the arrest of… pic.twitter.com/V8sZ07X38u