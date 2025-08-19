पंजाब के जालंधर में बब्बर खालसा के 2 आतंकवादी गिरफ्तार, हैंड ग्रेनेड मिला

जांच

गिरफ्तार आरोपियों के बयान के बाद 2 अन्य पकड़े गए

पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खुलासे के बाद उनके सहयोगी विश्वजीत को कोलकाता और जैक्सन को जालंधर के नकोदर से पकड़ा गया है। विश्वजीत मलेशिया भागने के फिराक में थे। ये दोनों भी अख्तर और गिल से निर्देश लेते थे। यादव ने बताया कि दोनों ने जुलाई में अपने साथियों से 2 हैंड ग्रेनेड लिए थे, जिसमें एक 10 दिन पहले एसबीएस नगर की एक शराब की दुकान में फोड़ा गया है।