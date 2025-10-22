मुंबई से नेवार्क जा रही एयर इंडिया उड़ान के बीच से अचानक लौटी, सुरक्षित लैंडिंग

मुंबई से नेवार्क के लिए रवाना एयर इंडिया का विमान वापस लौटा

लेखन गजेंद्र 12:33 pm Oct 22, 202512:33 pm

महाराष्ट्र के मुंबई से अमेरिका के लिए रवाना एयर इंडिया की उड़ान AI-191 को तकनीकी खराबी के बाद बुधवार को बीच रास्ते से वापस मुंबई लौटाया गया। विमान ने न्यू जर्सी राज्य के नेवार्क शहर के लिए उड़ान भरी थी। उसे सुरक्षित रूप से मुंबई के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतार लिया गया। अभी विमान की तकनीकी जांच चल रही है। मुंबई से नेवार्क जाने वाली उड़ान रद्द होने से वापसी की नेवार्क-मुंबई उड़ान भी रद्द कर दी गई है।