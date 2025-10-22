मुंबई से नेवार्क जा रही एयर इंडिया उड़ान के बीच से अचानक लौटी, सुरक्षित लैंडिंग
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के मुंबई से अमेरिका के लिए रवाना एयर इंडिया की उड़ान AI-191 को तकनीकी खराबी के बाद बुधवार को बीच रास्ते से वापस मुंबई लौटाया गया। विमान ने न्यू जर्सी राज्य के नेवार्क शहर के लिए उड़ान भरी थी। उसे सुरक्षित रूप से मुंबई के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतार लिया गया। अभी विमान की तकनीकी जांच चल रही है। मुंबई से नेवार्क जाने वाली उड़ान रद्द होने से वापसी की नेवार्क-मुंबई उड़ान भी रद्द कर दी गई है।
उड़ान
यात्रियों को होटल की सुविधा दी गई
एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि मुंबई में सभी प्रभावित यात्रियों को होटल में ठहरने की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही उनके गंतव्यों के लिए एयर इंडिया या अन्य एयरलाइन की वैकल्पिक उड़ानों में बुकिंग की सुविधा भी दी जा रही है। नेवार्क से लौटने वाली उड़ान AI-144 के यात्रियों को भी रद्दीकरण के बारे में सूचित कर दिया गया है। उन्हें वैकल्पिक यात्रा की व्यवस्था करने के लिए सहायता दी जा रही है।
जांच
अमृतसर-बर्मिंघम की भी हुई थी आपात लैंडिंग
इसी महीने ब्रिटेन में एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर 787-8 विमान को आपातकालीन लैंडिंग के बाद रोक दिया गया था। दरअसल, अमृतसर से बर्मिंघम जा रहे एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-117 में उतरते समय आपातकालीन रैम एयर टर्बाइन (RAT) सिस्टम सक्रिय हो गया था, जिसके बाद विमान की आपात लैंडिंग कराई गई। घटना के समय उड़ान बर्मिंघम पहुंचने के अंतिम चरण में थी। हालांकि, विमान ने सरक्षित लैंडिंग कराई गई थी। मामले की जांच के आदेश दिए गए थे।