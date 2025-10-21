LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / पंजाब के पूर्व DGP-पत्नी पर बेटे की हत्या का मुकदमा, बहु के साथ संबंध का आरोप
पंजाब के पूर्व DGP-पत्नी पर बेटे की हत्या का मुकदमा, बहु के साथ संबंध का आरोप
पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा और उनकी पत्नी रजिया सुल्ताना पर बेटे अकील अख्तर की हत्या का आरोप

पंजाब के पूर्व DGP-पत्नी पर बेटे की हत्या का मुकदमा, बहु के साथ संबंध का आरोप

लेखन गजेंद्र
Oct 21, 2025
05:14 pm
क्या है खबर?

पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) मोहम्मद मुस्तफा पर उनके बेटे अकील अख्तर की हत्या का आरोप है। हरियाणा की पंचकुला पुलिस ने उनके खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज किया है। मामले में पुलिस ने मुस्तफा की पत्नी और पूर्व कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना, बेटी और बहु को भी आरोपी बनाया है। यह मामला 16 अक्टूबर का है, जब अकील की पंचकुला स्थित घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। आइए पूरा मामला जानते हैं।

हत्या

क्या है पूरा मामला?

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के वकील 35 वर्षीय अकील 16 अक्टूबर को घर पर बेहोश मिले थे, जिसके बाद अस्पताल में उन्हें मृत घोषित किया गया। परिजन शव को सहारनपुर ले आए और अंतिम संस्कार कर दिया। उन्होंने बेटे की मौत का कारण दवाओं का ओवरडोज बताया। इसके बाद अकील का 27 अगस्त का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह अपने परिवार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तब पंचकुला पुलिस उपायुक्त (DCP) ने मामला दर्ज कर SIT गठित कर दी।

वीडियो

पिता पर पत्नी से नाजायज संबंध का आरोप

अकील का पुराना वीडियो पूर्व DGP के पड़ोसी शमशुद्दीन चौधरी ने पुलिस को सौंपा है। उन्होंने वीडियो के आधार पर मुस्तफा और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वीडियो में अकील ने अपने पिता पर उनकी बहू यानी अकील की पत्नी से नाजायज संबंध होने का आरोप लगाया था। अकील ने बताया कि उसे 2018 में इस रिश्ते के बारे में पता चला था। उन्होंने परिवार के लोगों पर हत्या की साजिश रचने का भी आरोप लगाया था।

जांच

पुलिस ने जांच शुरू की

पड़ोसी चौधरी की शिकायत के आधार पर पंचकुला पुलिस ने 20 अक्टूबर को मुस्तफा, उनकी पत्नी सुल्ताना, उनकी बेटी और बहू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 (1) और 61 के तहत मामला दर्ज किया है। अकील ने अपनी वीडियो में परिवार पर उनको जबरदस्ती पुनर्वास केंद्र भेजने और आय खत्म करने का भी आरोप लगाया। अकील के शव का पोस्टमॉर्टम पंचकुला में सेक्टर-6 स्थित सरकारी अस्पताल में हुआ था। मुस्तफा सहारनपुर के हरडा गांव के हैं।

ट्विटर पोस्ट

पुलिस ने जानकारी दी

ट्विटर पोस्ट

अकील अख्तर का 27 अगस्त का वीडियो