पंजाब पर 20,191 करोड़ रुपये का संकट, आज मुख्यमंत्री मान की कर्मचारियों से निर्णायक बैठक
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आखिरकार शुक्रवार को कर्मचारी संघों के नेताओं से मिलने वाले हैं। इस बैठक में महंगाई भत्ते के बकाया का मुद्दा सुलझाने पर बातचीत होगी।
यह मुलाकात मुख्यमंत्री के चंडीगढ़ स्थित आवास पर होगी। इससे पहले भी बातचीत की एक कोशिश हुई थी, लेकिन तब संघों ने अपनी हड़ताल खत्म नहीं की थी, जिस कारण यह मुलाकात नहीं हो पाई थी।
महंगाई भत्ते का बकाया 20,191 करोड़ रुपये हुआ
इस मुद्दे से राज्य के 7 लाख से ज़्यादा कर्मचारी और पेंशनभोगी प्रभावित हैं। इनका महंगाई भत्ता बकाया बढ़कर अब 20,191 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो राज्य के बजट पर एक बड़ा बोझ है।
अदालत ने सरकार को 18 अगस्त तक इस बकाया का भुगतान करने का आदेश दिया था, लेकिन अधिकारियों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है। अगर जल्द ही कोई हल नहीं निकलता, तो 153 अलग-अलग कर्मचारी संघ और संगठन अक्टूबर महीने तक विरोध प्रदर्शन करने की पूरी तैयारी में हैं। हालांकि, संघ के नेताओं को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के साथ सीधी बातचीत से इस समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर निकलेगा।