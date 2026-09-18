पंजाब पर 20,191 करोड़ रुपये का संकट, आज मुख्यमंत्री मान की कर्मचारियों से निर्णायक बैठक

इस मुद्दे से राज्य के 7 लाख से ज़्यादा कर्मचारी और पेंशनभोगी प्रभावित हैं। इनका महंगाई भत्ता बकाया बढ़कर अब 20,191 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो राज्य के बजट पर एक बड़ा बोझ है।

अदालत ने सरकार को 18 अगस्त तक इस बकाया का भुगतान करने का आदेश दिया था, लेकिन अधिकारियों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है। अगर जल्द ही कोई हल नहीं निकलता, तो 153 अलग-अलग कर्मचारी संघ और संगठन अक्टूबर महीने तक विरोध प्रदर्शन करने की पूरी तैयारी में हैं। हालांकि, संघ के नेताओं को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के साथ सीधी बातचीत से इस समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर निकलेगा।