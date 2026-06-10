पुणे PMC को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस

PMC बिल्डिंग की तलाशी होने तक सील रहेगी

फिलहाल PMC बिल्डिंग के अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। यह पाबंदी तब तक रहेगी जब तक सुरक्षाकर्मी अपनी जांच पूरी नहीं कर लेते। नगर अधिकारी उस ईमेल की भी गहराई से जांच कर रहे हैं और साथ ही आसपास के पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सभी लोग अधिकारियों के अगले अपडेट का इंतजार कर रहे हैं, ताकि यह पुख्ता हो सके कि सब कुछ सुरक्षित है।