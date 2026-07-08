पुणे में पानी पर लगी पाबंदी हटी, 12 जुलाई तक हर दिन मिलेगा जल
पुणे के निवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। शहर में एक दिन छोड़कर पानी देने की जो योजना चल रही थी, उसे 12 जुलाई तक रोक दिया गया है। भारी बारिश और बांधों में पानी का स्तर बढ़ने के बाद यह फैसला लिया गया है। यह योजना जून के बीच में तब शुरू हुई थी जब पानी का स्तर काफी कम हो गया था, लेकिन अब स्थिति सुधरती दिख रही है। PMC के जल विभाग के प्रमुख नंदकिशोर जावडेकर ने बताया कि वे बारिश और जलाशयों की स्थिति पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं, और उसके बाद ही आगे का कोई कदम उठाएंगे।
PMC ने दी रोज पानी की गारंटी
इस अवधि में PMC ने शहर को रोजमर्रा की पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। सभी वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट और पंपिंग स्टेशनों को पूरी क्षमता से काम करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों को पानी की कोई दिक्कत न हो। इसी के साथ, 101 नगर पालिका के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि धार्मिक यात्रा के लिए शहर आए वारकरी तीर्थयात्रियों को ठहरने की जगह मिल सके। इन स्कूलों में उनके ठहरने, खाने, पीने के पानी और साफ-सफाई का पूरा इंतजाम किया गया है। अगर और जरूरत पड़ी, तो और भी स्कूल खोले जा सकते हैं ताकि किसी को भी दिक्कत न हो।