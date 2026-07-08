पुणे में पानी पर लगी पाबंदी हटी, 12 जुलाई तक हर दिन मिलेगा जल

PMC ने दी रोज पानी की गारंटी

इस अवधि में PMC ने शहर को रोजमर्रा की पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। सभी वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट और पंपिंग स्टेशनों को पूरी क्षमता से काम करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों को पानी की कोई दिक्कत न हो। इसी के साथ, 101 नगर पालिका के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि धार्मिक यात्रा के लिए शहर आए वारकरी तीर्थयात्रियों को ठहरने की जगह मिल सके। इन स्कूलों में उनके ठहरने, खाने, पीने के पानी और साफ-सफाई का पूरा इंतजाम किया गया है। अगर और जरूरत पड़ी, तो और भी स्कूल खोले जा सकते हैं ताकि किसी को भी दिक्कत न हो।