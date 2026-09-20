केतन अग्रवाल हत्याकांड: फेक सोशल मीडिया अकाउंट और किले की रेकी; चार्जशीट में हुए नए खुलासे
क्या है खबर?
पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या को लेकर नई जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस ने बताया कि केतन की हत्या अचानक उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि यह एक साजिश का नतीजा थी। पुलिस ने बताया कि सिया ने किले की रेकी थी, एक फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और पुलिस की पकड़ से बचने के लिए तरीके भी तलाशे। पुलिस द्वारा दायर की गई 5,053 पन्नों की चार्जशीट में ये खुलासे हुए हैं।
घायल
पहले केतन को गंभीर रूप से घायल करना चाहती थे आरोपी
चार्जशीट के मुताबिक, आरोपियों ने शुरू में केतन को गंभीर रूप से घायल करने की योजना बनाई थी और इसके लिए महाराष्ट्र के बाहर कई लोगों से संपर्क भी किया था।
पुलिस ने दावा किया कि इस योजना को रद्द कर दिया गया, क्योंकि उन्हें डर था कि बाहरी व्यक्ति साजिश का पर्दाफाश कर सकता है या उनके लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है।
पुलिस ने कहा कि इस दौरान संपर्क किया गया एक व्यक्ति बाद में गवाह बन गया।
सोनम कांड
सोनम रघुवंशी हत्याकांड की भी जुटाई जानकारी
पुलिस ने कहा कि शुरुआती योजना छोड़ने के बाद आरोपियों ने खुद ही केतन की हत्या खुद करने का फैसला किया।
उन्होंने हत्या से संबंधित फिल्में देखीं, ऑनलाइन तरीके तलाशे और पुलिस से बचने के तरीकों पर चर्चा करने वाले पॉडकास्ट भी सुने।
उन्होंने इंदौर की सोनम रघुवंशी से जुड़े हत्याकांड की भी जानकारी जुटाई। सोनम ने मेघालय में हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी थी।
किला
लोहगढ़ किले के अलावा दूसरी जगहों की भी की रेकी
पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने लोहगढ़ किले को चुनने से पहले लोनावला के आसपास कई इलाकों की रेकी की थी। सिया और उसका प्रेमी चेतन चौधरी एकांत स्थान की तलाश में टाइगर प्वाइंट और अन्य स्थानों पर भी गए थे।
आरोपियों को पता चला कि मार्च 2025 में लोहगढ़ किले से गिरने के बाद एक महिला की मौत हो गई थी। इसी वजह से आरोपियों का मानना था कि हत्या को भी आकस्मिक दुर्घटना बताया जा सकेगा।
फेक अकाउंट
फेक सोशल मीडिया अकाउंट से केतन को भेजे गए मैसेज
पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने केतन की एक दोस्त का फोटो इस्तेमाल कर 'माही' नाम से एक फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था।
इस अकाउंट से 18 जून केतन को मैसेज भेजा गया, जिसमें कहा गया कि सिया के जन्मदिन के लिए लोहगढ़ किले पर सरप्राइज पार्टी की जा सकती है।
पुलिस ने बताया कि इस मैसेज का उद्देश्य केतन को लोहगढ़ किले चलने के लिए प्रेरित करना था।
हत्याकांड
क्या है केतन की हत्या का मामला?
केतन की नवंबर, 2026 में सिया से शादी होने वाली थी। उससे पहले वह मंगेतर सिया का जन्मदिन मनाने लोहगढ़ किले गए थे।
केतन 18 जून को सुबह ट्रेकिंग करने निकले और 400 फीट गहरी खाई में गिर गए। उनकी मौके पर मौत हो गई। पहले इसे सामान्य हादसा माना गया, लेकिन जांच में पता चला कि सिया ने प्रेमी चेतन के साथ मिलकर केतन को धक्का दिया था।
सिया और चेतन हत्या और साजिश के आरोप में गिरफ्तार हैं।