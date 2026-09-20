केतन अग्रवाल हत्याकांड: फेक सोशल मीडिया अकाउंट और किले की रेकी; चार्जशीट में हुए नए खुलासे

चार्जशीट के मुताबिक, आरोपियों ने शुरू में केतन को गंभीर रूप से घायल करने की योजना बनाई थी और इसके लिए महाराष्ट्र के बाहर कई लोगों से संपर्क भी किया था।

पुलिस ने दावा किया कि इस योजना को रद्द कर दिया गया, क्योंकि उन्हें डर था कि बाहरी व्यक्ति साजिश का पर्दाफाश कर सकता है या उनके लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है।

पुलिस ने कहा कि इस दौरान संपर्क किया गया एक व्यक्ति बाद में गवाह बन गया।