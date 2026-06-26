केतन अग्रवाल की हत्या में खुलासा; सिया ने हत्या की योजना बनाई, चेतन ने धक्का दिया

केतन अग्रवाल हत्याकांड: सिया ने हत्या की योजना बनाई, चेतन ने धक्का दिया

लेखन गजेंद्र 09:39 am Jun 26, 202609:39 am

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के पुणे में 26 वर्षीय व्यवसायी केतन विशाल अग्रवाल की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा दावा किया है। उसने गुरुवार को बताया कि केतन की मंगेतर सिया गोयल (20) ने अपराध कबूल लिया है। उसने ही हत्या की योजना बनाई थी, जिसे अपने प्रेमी चेतन चौधरी (22) के साथ मिलकर अंजाम दिया था। पुलिस ने बताया कि शुरूआत में सिया और चेतन एक-दूसरे पर आरोप मढ़ रहे थे, लेकिन बाद में सिया टूट गई।