केतन अग्रवाल हत्याकांड: आरोपी सिया के पिता को पड़ा दिल का दौरा
क्या है खबर?
पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में आरोपी सिया गोयल के पिता को दिल का दौरा पड़ा है। उन्हें ICU में भर्ती कराया गया है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, सिया के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में उन्हें ICU में भर्ती किया है। अस्पताल परिसर में निगरानी भी बढ़ाई गई है।
कैफे
केतन की हत्या से पहले कैफे में मिले थे सिया और चेतन
वहीं, इस मामले में एक नया CCTV फुटेज सामने आया है। केतन की हत्या से एक दिन पहले यानी 17 जून को सिया ने अन्य आरोपी चेतन चौधरी के साथ पुणे के एक कैफे में मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि यहीं पर दोनों ने हत्या की पूरी योजना बनाई थी। जांचकर्ताओं का मानना है कि यहीं पर दोनों ने कोड वर्ड्स का इस्तेमाल, किले में संभावित कमजोर जगहों की तलाशी जैसे कई बिंदुओं पर चर्चा की।
मामला
क्या है केतन की हत्या का मामला?
केतन की नवंबर, 2026 में सिया से शादी होने वाली थी। उससे पहले वह मंगेतर सिया का जन्मदिन मनाने लोहगढ़ किले गए थे। केतन 18 जून को सुबह ट्रेकिंग करने निकले और 400 फीट गहरी खाई में गिर गए। उनकी मौके पर मौत हो गई। पहले इसे सामान्य हादसा माना गया, लेकिन जांच में पता चला कि सिया ने प्रेमी चेतन के साथ मिलकर केतन को धक्का दिया था। सिया और चेतन हत्या और साजिश के आरोप में गिरफ्तार हैं।