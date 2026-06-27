केतन अग्रवाल हत्याकांड में नए खुलासे हुए हैं

पुणे हत्याकांड: बचावकर्मी बोला- केतन का सिर कुचला हुआ था; पूछताछ में भी हुए कई खुलासे

लेखन आबिद खान 04:45 pm Jun 27, 202604:45 pm

क्या है खबर?

पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में नए-नए दावे सामने आए हैं। अब केतन के शव को खाई से बाहर निकालने वाले बचावकर्मी ने बताया कि केतन के सिर पर गंभीर चोटें थीं और खोपड़ी कुचली हुई थी। बचावकर्मी का दावा है कि हाथ-पैर पर भी कई जगह चोट थीं। वहीं, चेतन की मंगेतर सिया गोयल ने भी पूछताछ के दौरान कई खुलासे किए हैं। परिवार के सदस्यों के भी नए बयान सामने आए हैं।