सिया ने बताया क्यों तोड़ना चाहती थी केतन से शादी? नकली बाल और हकलाना बना वजह

बयान

केतन हकलाता भी था- सिया

सिया ने बताया कि केतन के सिर पर बाल नहीं थे और वो विग पहनता था, उसका विग पहनना उसे अच्छा नहीं लगता था। उसने यह भी बताया कि केतन बोलते समय हकलाता और यह समस्या दोनों परिवारों को पता थी, लेकिन उन्होंने इसे एक सामान्य स्थिति माना था। पुलिस ने सिया से पूछा कि उसने परिवार से शादी तोड़ने के लिए क्यों नहीं कहा? सिया ने कहा कि वह अपने परिवार की भावनाओं को दुखी नहीं करना चाहती थी।