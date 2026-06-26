सिया ने बताया क्यों तोड़ना चाहती थी केतन से शादी? नकली बाल और हकलाना बना वजह
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के पुणे में 26 वर्षीय व्यवसायी केतन विशाल अग्रवाल की हत्या के मामले में उसकी मंगेतर और मुख्य आरोपी सिया गोयल (20) ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने पुलिस को पूछताछ के दौरान बताया कि उसे केतन का लुक पसंद नहीं था, उसके बाल तेजी से झड़ रहे थे और वह विग (नकली बाल) पहनता था। सिया ने पुलिस को बताया कि इन कारणों से भी वह केतन से शादी तोड़ना चाहती थी।
बयान
केतन हकलाता भी था- सिया
सिया ने बताया कि केतन के सिर पर बाल नहीं थे और वो विग पहनता था, उसका विग पहनना उसे अच्छा नहीं लगता था। उसने यह भी बताया कि केतन बोलते समय हकलाता और यह समस्या दोनों परिवारों को पता थी, लेकिन उन्होंने इसे एक सामान्य स्थिति माना था। पुलिस ने सिया से पूछा कि उसने परिवार से शादी तोड़ने के लिए क्यों नहीं कहा? सिया ने कहा कि वह अपने परिवार की भावनाओं को दुखी नहीं करना चाहती थी।
बयान
सिया बोली- चेतन केतन को मारने का दबाव बना रहा था
सिया ने पुलिस को बताया कि उसका प्रेमी चेतन चौधरी द्वारा उस पर केतन से छुटकारा पाने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। उसने बताया कि जब 2 बार केतन को मारने की कोशिश नाकाम हो गई थी तब चेतन ने उसे खरी-खोटी सुनाई थी और कहा, "तुम यह नहीं कर सकती और उसे ही दखल देना पड़ेगा।" सिया ने चेतन को ही हत्या के लिए प्रमुख जिम्मेदार बताया है, जबकि चेतन सिया को कसूरवार ठहरा रहा है।
धमकी
सिया ने केतन को बताई थी शादी न करने की बात
सिया ने यह भी बताया कि उसने केतन को शादी न करने की बात बताई थी, लेकिन उसने कहा कि अब यह शादी किसी भी हालत में नहीं टूटेगी। सिया के अनुसार, केतन ने कहा था, "मेरा परिवार बहुत अमीर और प्रभावशाली है। अगर तुम भाग भी जाओगी, तो भी हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे।" इसके बाद सिया ने माना कि केतन को खत्म करना इस स्थिति से निकलने का सबसे आसान तरीका है। हादसे से किसी को संदेह नहीं होगा।
जवाब
केतन के गंजेपन के बारे में सबको पता था- विशाल अग्रवाल
केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने सिया की बातों पर कहा कि उनके बेटे के सिर पर एक छोटा पैच (गंजेपन का हिस्सा) था, लेकिन परिवार ने यह बात सिया के परिवार को बताई थी। उन्होंने बताया कि सिया को भी यह पता था और अगर तब वो इससे नाखुश थी तो उसे बताना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सिया ने कभी इसको लेकर आपत्ति नहीं दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि चेतन और सिया का भाई साहिल दोनों दोस्त हैं।
जांच
सिया से मिलने कोई नहीं आया
पुलिस ने बताया कि जब से सिया गिरफ्तार हुई है, उससे मिलने के लिए कोई नहीं आया है। उनके माता-पिता और भाई भी मिलने नहीं आए। चेतन के पिता जरूर पुलिस थाने आकर जानकारी ले रहे हैं। पुलिस ने बताया कि सिया अब कहानी बता रही है और कई चीजें बता चुकी है। उसका और केतन के मोबाइल के चैट भी पढ़े जा रहे हैं। पुलिस ने सिया के भाई से भी पूछताछ की है।