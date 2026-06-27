दिग्गज निर्देशक के भाग्यराज नहीं रहे

तमिल फिल्म इंडस्ट्री को झटका, दिग्गज निर्देशक के भाग्यराज का दिल का दौरा पड़ने से निधन

लेखन नेहा शर्मा 10:33 am Jun 27, 202610:33 am

क्या है खबर?

तमिल सिनेमा जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। इंडस्ट्री के दिग्गज फिल्म निर्देशक, बेहतरीन अभिनेता और जाने-माने स्क्रीनराइटर के भाग्यराज का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वो 73 वर्ष के थे। उनके अचानक चले जाने से पूरी तमिल फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस के बीच शोक की लहर दौड़ गई है। सिनेमा में अपने अद्वितीय योगदान और बेहतरीन कहानियों के लिए पहचाने जाने वाले भाग्यराज ने 27 जून को अंतिम सांस ली।