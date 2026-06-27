बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराया

फीफा विश्व कप 2026: बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 ये हराया, मिस्र-ईरान मुकाबला रहा ड्रॉ

लेखन भारत शर्मा 11:26 am Jun 27, 202611:26 am

क्या है खबर?

फीफा विश्व कप 2026 में शनिवार को ग्रुप-G में 2 अहम मुकाबले खेले गए। पहले मुकाबले में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को एकतरफा अंदाज में 5-1 से हराते हुए ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया, जबकि न्यूजीलैंड अंतिम स्थान के साथ बाहर हो गई। इसी तरह दूसरे मुकाबले में मिस्र ने ईरान के साथ कांटे के मुकाबले में 1-1 ड्रॉ खेलते हुए दूसरे स्थान के साथ नॉकआउट चरण में जगह बना ली।