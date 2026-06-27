फीफा विश्व कप 2026: बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 ये हराया, मिस्र-ईरान मुकाबला रहा ड्रॉ
क्या है खबर?
फीफा विश्व कप 2026 में शनिवार को ग्रुप-G में 2 अहम मुकाबले खेले गए। पहले मुकाबले में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को एकतरफा अंदाज में 5-1 से हराते हुए ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया, जबकि न्यूजीलैंड अंतिम स्थान के साथ बाहर हो गई। इसी तरह दूसरे मुकाबले में मिस्र ने ईरान के साथ कांटे के मुकाबले में 1-1 ड्रॉ खेलते हुए दूसरे स्थान के साथ नॉकआउट चरण में जगह बना ली।
गोल
बेल्जियम के लिए लियान्द्रो ट्रोसार्ड ने दागे 2 गोल
मैच में बेल्जियम के लिए लियान्द्रो ट्रोसार्ड ने शानदार खेल दिखाते हुए 2 गोल दागे। उन्होंने मैच के 28वें और 49वें मिनट में ये गोल किए। बेल्जियम के लिए अन्य 3 गोल केविन डी ब्रुइन (66वां मिनट), रोमेलु लुकाकू (85वां मिनट) और एलेक्सिस सालेमेकर्स ने (90+4 मिनट) मिनट में किए। न्यूजीलैंड के लिए एकमात्र गोल एलिजा जस्ट ने किया। उन्होंने मैच के 84वें मिनट में यह गोल दागकर टीम का पहला गोल करने में सफलता दिलाई।
रिकॉर्ड
मैच में क्या बने रिकॉर्ड्स?
यह पुरुष फुटबॉल इतिहास में बेल्जियम और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया अब तक का पहला आधिकारिक मैच रहा है। पिछले 5 विश्व कप मैचों (2022 और 2026 को मिलाकर) में बेल्जियम ने केवल 2 गोल किए थे। इस मैच में 5 गोल दागकर टीम ने अपने आक्रामक सूखे को पूरी तरह खत्म कर दिया। इस हार से न्यूजीलैंड विश्व कप इतिहास में अपने सभी 9 मैचों में जीत हासिल न कर पाने के अनचाहे रिकॉर्ड पर पहुंच गई है।
मुकाबला
मिस्र और ईरान के बीच रहा कांटे का मुकाबला
मिस्र ओर ईरान के बीच खेला गया एक अन्य मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। मैच की आक्रामक शुरुआत करते हुए मिस्र के महमूद साबेर 5वें मिनट में ही गोल दागकर अपनी टीम को 1-0 की शुरुआती बढ़त दिला दी। इसके बाद ईरान ने पलटवार किया और 14वें मिनट में रामिन रजाईयन ने एक मुश्किल कोण से शानदार गोल करके स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद दोनों टीमें तमाम प्रयासों के बाद भी कोई गोल नहीं कर पाई।
रिकॉर्ड
मिस्र-ईरान मुकाबले में क्या बने रिकॉर्ड्स?
इस ड्रॉ के साथ मिस्र ने पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण के लिए क्वालीफाई कर लिया। मैच के 5वें मिनट में साबेर द्वारा किया गया गोल इस विश्व कप में मिस्र का सबसे तेज गोल है। मिस्र ने विश्व कप में पहली बार बिना हार (1 जीत, 2 ड्रॉ) ग्रुप चरण का अंत किया है। रजाईयन ईरान के लिए 2 विश्व कप संस्करणों (2022 और 2026) में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों में से एक बन गए।
फाउल
फाउल और कार्ड्स की बौछार
मिस्र और ईरान के बीच नॉकआउट में जगह बनाने की यह जंग बेहद आक्रामक रही। मैच में दोनों टीमों के बीच कुल 24 फाउल हुए और रेफरी को 4 बार येलो कार्ड दिखाना पड़ा। ईरान ने कुल 14 शॉट्स लिए जिसमें से 5 लक्ष्य पर थे, जबकि मिस्र ने 9 शॉट्स में से 3 लख्य पर मारे। मिस्र ने पूरे मैच में 62 प्रतिशत गेंद पर कब्जा रखा, जबकि ईरान की टीम 38 प्रतिशत ही बॉल पर कब्जा रख पाई।