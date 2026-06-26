केतन अग्रवाल हत्याकांड: चेतन ने सिया को साजिश में शामिल होने के लिए दी थी धमकी?
क्या है खबर?
पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या से जुड़े मामले में नई जानकारियां सामने आ रही हैं। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या सिया गोयल पर उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने केतन की हत्या करने के लिए दबाव बनाया था? पुलिस को शक है कि चेतन ने सिया को धमकाया था कि अगर वो हत्या की योजना में शामिल नहीं होती, तो वो रिश्ते के बारे में परिजनों को बता देगा।
रिपोर्ट
कॉल रिकॉर्डिंग और चैट्स से धमका रहा था चेतन- रिपोर्ट
NDTV के मुताबिक, सूत्रों का मानना है कि चेतन ने सिया को धमकाने और हत्या की साजिश में शामिल करने के लिए कॉल रिकॉर्डिंग और निजी संदेशों का इस्तेमाल किया था। महाराष्ट्र पुलिस डिजिटल सबूतों का विश्लेषण कर रही है, ताकि यह पता चल सके कि क्या चेतन ने मई में हुए पहले हत्या के प्रयास में सिया की भूमिका का खुलासा करने की धमकी देकर उसे दोबारा हत्या की साजिश में शामिल होने के लिए मजबूर किया था।
पैसे
पैसों के लेन-देन पर भी जांच जारी
रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस सिया के बैंक खातों की जांच कर रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि पैसों का लेन-देन हुआ था। सूत्रों के अनुसार, पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या सिया गुप्त रूप से चेतन को पैसे भेज रही थी, ताकि वह हत्या की योजना बना सके। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि क्या चेतन ने हत्या के पहले प्रयास की जानकारी का फायदा उठाते हुए सिया को धमकाया था।
विग
रिपोर्ट में दावा- सिया को चेतन का विग पहनना पसंद नहीं था
एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिया ने पुलिस को बताया कि केतन के सिर पर बाल नहीं थे और वो विग पहनता था, जो उसे पसंद नहीं था। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने भी ऐसी आशंका जताई है। उन्होंने कहा, "हमने उन्हें (सिया के परिवार को) पहले ही बता दिया था कि केतन अपने सिर पर विग का एक छोटा टुकड़ा लगाता था। क्या यह किसी की हत्या करने का कारण हो सकता है?"
बयान
मुख्यमंत्री फडणवीस ने घटना को 'बेहद चौंकाने' वाली बताया
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "यह एक बेहद चौंकाने वाली घटना है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह ऐसी घटना है जो हमें, एक समाज के रूप में, गंभीरता से सोचने पर मजबूर करती है। शिक्षित और संपन्न परिवारों के बच्चे ऐसी द्वेषपूर्ण और विनाशकारी सोच क्यों विकसित करते हैं? इस मानसिकता के पीछे क्या कारण हैं? हमें इस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है।"
हत्याकांड
क्या है केतन की हत्या का मामला?
केतन की नवंबर, 2026 में सिया से शादी होने वाली थी। उससे पहले वह मंगेतर सिया का जन्मदिन मनाने लोहगढ़ किले गए थे। केतन 18 जून को सुबह ट्रेकिंग करने निकले और 400 फीट गहरी खाई में गिर गए। उनकी मौके पर मौत हो गई। पहले इसे सामान्य हादसा माना गया, लेकिन जांच में पता चला कि सिया ने प्रेमी चेतन के साथ मिलकर केतन को धक्का दिया था। सिया और चेतन हत्या और साजिश के आरोप में गिरफ्तार हैं।