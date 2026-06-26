केतन अग्रवाल हत्याकांड: चेतन ने सिया को साजिश में शामिल होने के लिए दी थी धमकी?

हत्याकांड

क्या है केतन की हत्या का मामला?

केतन की नवंबर, 2026 में सिया से शादी होने वाली थी। उससे पहले वह मंगेतर सिया का जन्मदिन मनाने लोहगढ़ किले गए थे। केतन 18 जून को सुबह ट्रेकिंग करने निकले और 400 फीट गहरी खाई में गिर गए। उनकी मौके पर मौत हो गई। पहले इसे सामान्य हादसा माना गया, लेकिन जांच में पता चला कि सिया ने प्रेमी चेतन के साथ मिलकर केतन को धक्का दिया था। सिया और चेतन हत्या और साजिश के आरोप में गिरफ्तार हैं।