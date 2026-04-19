इंफाल में फिर भड़की हिंसा: CRPF महिलाकर्मियों समेत 6 घायल, 5 दिन के बंद का ऐलान

इंफाल में फिर भड़की हिंसा: CRPF महिलाकर्मियों समेत 6 घायल, 5 दिन के बंद का ऐलान
इंफाल में शनिवार को विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिसमें CRPF की तीन महिला कर्मियों सहित छह लोग घायल हो गए। दरअसल, प्रदर्शनकारी ने टॉर्च रैली के दौरान सड़कें जाम कर दीं, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। स्थिति को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और रबर की गोलियां चलानी पड़ीं। यह ताज़ा अशांति इस महीने की शुरुआत में हुए एक बम धमाके के बाद सामने आई है। उस धमाके में दो बच्चों की जान चली गई थी, जिसके बाद से इलाके में तनाव लगातार बना हुआ है।
इंफाल के संगठनों ने 5 दिन के बंद का ऐलान किया
इन घटनाओं के बाद, स्थानीय संगठनों ने रविवार आधी रात से पांच दिन के बंद का ऐलान किया है। इंफाल पश्चिम के इलाकों में बाज़ार बंद हैं और हर तरफ सड़कों पर जाम लगा हुआ है। साथ ही, सुरक्षा व्यवस्था भी पहले से कहीं ज़्यादा कड़ी कर दी गई है। बता दें कि मई 2023 से मेइतेई और कुकी समुदायों के बीच चल रहे संघर्ष में अब तक कम से कम 260 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और लगभग 60,000 लोग बेघर हुए हैं। यही वजह है कि मौजूदा हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं।