इंफाल में फिर भड़की हिंसा: CRPF महिलाकर्मियों समेत 6 घायल, 5 दिन के बंद का ऐलान देश Apr 19, 2026

इंफाल में शनिवार को विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिसमें CRPF की तीन महिला कर्मियों सहित छह लोग घायल हो गए। दरअसल, प्रदर्शनकारी ने टॉर्च रैली के दौरान सड़कें जाम कर दीं, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। स्थिति को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और रबर की गोलियां चलानी पड़ीं। यह ताज़ा अशांति इस महीने की शुरुआत में हुए एक बम धमाके के बाद सामने आई है। उस धमाके में दो बच्चों की जान चली गई थी, जिसके बाद से इलाके में तनाव लगातार बना हुआ है।