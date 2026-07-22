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पटना में छात्रों का प्रदर्शन; पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे
पटना में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान झड़प

पटना में छात्रों का प्रदर्शन; पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे

लेखन आबिद खान
Jul 22, 2026
03:13 pm
क्या है खबर?

NEET पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बिहार की राजधानी पटना में आज छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान नारेबाजी कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच कई जगह झड़प हुई। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और वॉटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। पुलिस के लाठीचार्ज में कई छात्रों को चोटें आई हैं।

प्रदर्शन

राजभवन की ओर बढ़ रहे थे छात्र

दरअसल, अखिल भारतीय छात्र संघ (AISA) ने राजभवन तक मार्च निकालने का ऐलान किया था। बड़ी संख्या में छात्र राजभवन की ओर बढ़ रहे थे, तभी जेपी गोलंबर पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया।

इसके बाद छात्र और पुलिस आमने-सामने हो गए। देखते ही देखते झड़प शुरू हो गई। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया।

गांधी मैदान के पास भी हिंसक झड़प हुई।

ट्विटर पोस्ट

प्रदर्शन के दौरान हंगामे के दृश्य

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अपडेट्स

जानें प्रदर्शन के बड़े घटनाक्रम

लाठीचार्ज में कई छात्र घायल। कुछ छात्रों के सिर और हाथ से खून भी निकला।

प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर बोतल और चप्पलें फेंकी।

पटना IG की एस्कॉर्ट गाड़ी को छात्रों ने क्षतिग्रस्त कर दिया।

DM और SP के सामने छात्रों ने ताली बजाकर प्रदर्शन किया।

कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है।

छात्रों ने भाजपा नेताओं को पोस्टर-बैनर भी फाड़ दिए।

छात्रों ने कुछ मीडियाकर्मियों के साथ भी बदतमीजी की।

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भाजपा

भाजपा कार्यकर्ताओं ने घेरा कांग्रेस मुख्यालय, हुआ हंगामा

इस बीच भाजपा कार्यकर्ता भी कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने पहुंच गए। यहां उनकी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से झड़प हो गई। दोनों पक्ष एक-दूसरे के आमने-सामने रहे और जमकर लाठी-पत्थर फेंके गए।

हालात बिगड़ते देख मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा और कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। फिलहाल कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम के पास भारी संख्या में जवान तैनात हैं। दोनों ओर से हो रहे पथराव में करीब एक दर्जन लोग चोटिल हो गए हैं।

बयान

प्रदर्शनकारी छात्र बोले- सरकार तानाशाह हो गई

दैनिक भास्कर से बात करते हुए छात्रा मनीषा ने कहा, "NEET पेपर लीक के खिलाफ, बिहार में AEDO की पेपर लीक, TRE 4 की नोटिफिकेशन को लेकर हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये सरकार किसी की बात नहीं सुनती है। तानाशाह हो गई है। हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए।"

छात्रा सबा आफरीन ने कहा, "हम मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और आत्महत्या करने वाले छात्रों के प्रति थोड़ी संवेदना जाहिर करें।"

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