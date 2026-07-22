पटना में छात्रों का प्रदर्शन; पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे

दरअसल, अखिल भारतीय छात्र संघ (AISA) ने राजभवन तक मार्च निकालने का ऐलान किया था। बड़ी संख्या में छात्र राजभवन की ओर बढ़ रहे थे, तभी जेपी गोलंबर पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया।

इसके बाद छात्र और पुलिस आमने-सामने हो गए। देखते ही देखते झड़प शुरू हो गई। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया।

गांधी मैदान के पास भी हिंसक झड़प हुई।