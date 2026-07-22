NEET लीक से भड़के छात्र पटना में पुलिस से भिड़े, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े

बुधवार को पटना में NEET परीक्षा के कथित पेपर लीक और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अखिल भारतीय छात्र संघ (AISF) के प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का मार्च पुलिस की बैरिकेड्स पर पहुंचा तो उसे रोक दिया गया। हालांकि, कुछ छात्रों ने जबरदस्ती बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके चलते वहां तनाव का माहौल बन गया।