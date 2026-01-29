UGC नियमों के विरोध में क्या 1 फरवरी को भारत बंद रहेगा?

उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के कई शहरों में प्रदर्शन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज समेत कई शहरों में प्रदर्शन हुए। लखनऊ में छात्र पंचायत के बैनर तले छात्रों ने 'बटेंगे तो कटेंगे' और 'एक हैं तो सेफ हैं' जैसे नारे लगाए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर के छात्र संघ भवन के सामने भी छात्रों ने नारेबाजी की। वाराणसी DM कार्यालय के बाहर भी करणी सेना के पोस्टर लहराए गए। वाराणसी में 500 से ज्यादा छात्रों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी की और अपना विरोध जताया।

बंद 1 फरवरी को भारत बंद का आह्वान मध्य प्रदेश के इंदौर में करणी सेना ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया। करणी सेना ने कहा कि बंद के दौरान नियमों का विरोध कर रहे सांसदों से लिखित में आश्वासन लिया जाएगा। वहीं, राजस्थान के जोधपुर में भी करणी सेना और सवर्ण समाज के पदाधिकारियों ने भी 1 फरवरी को बंद का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि 36 बिरादरी और संगठन के लोगों ने बंद का समर्थन किया है।

Advertisement

बिहार बिहार में राजनीति तेज बिहार की राजधानी पटना में करणी सेना ने 'काला कानून वापस लो' के पोस्टरों के साथ प्रदर्शन किया। बक्सर में प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और UGC कानून वापस लेने की मांग की। बिहार में नए नियमों पर राजनीति भी तेज हो गई है। RJD नेता तेज प्रताप यादव ने इस कदम को ऐतिहासिक बताया है। वहीं, JDU विधायक चेतन आनंद ने कहा कि दोषी को सख्त सजा मिले, लेकिन निर्दोष को बचने का मौका मिलना चाहिए।

Advertisement