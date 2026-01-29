सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों को लागू करने पर लगाई रोक, कहा- ये अस्पष्ट
क्या है खबर?
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की ओर से परिसरों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए नियमों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से नए नियमों की धारा 3(c) को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह इस धारणा पर आधारित है कि भेदभाव सिर्फ सामान्य वर्ग के छात्र ही करते हैं। इसके बाद कोर्ट ने इन नियमों को लागू करने पर रोक लगा दी है।
नोटिस
कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस
कोर्ट ने आदेश दिया कि नए नियम फिलहाल लागू नहीं किए जाएंगे। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि पीड़ितों को बिना किसी उपाय के नहीं छोड़ा जाना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। इसी दिन रोहित वेमुला और पायल ताडवी के परिजनों द्वारा दायर याचिकाओं को भी मामले के साथ शामिल कर संयुक्त सुनवाई होगी।
कोर्ट
कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों के भीतर सामाजिक अलगाव को जन्म देने वाली किसी भी संरचना के खिलाफ चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा, "भारत की एकता हमारे शैक्षणिक संस्थानों में परिलक्षित होनी चाहिए। परिसर सामाजिक एकीकरण के लक्ष्य से अलग होकर काम नहीं कर सकते।" कोर्ट ने ये भी सुझाव दिया कि केंद्र सरकार चिंताओं की जांच के लिए विशेषज्ञों और विद्वानों की एक समिति गठित करने पर विचार कर सकती है।
दलील
याचिकाकर्ताओं ने क्या-क्या दलील दी?
धारा 3(c) जातिगत भेदभाव को केवल SC, ST, OBC के खिलाफ किए गए भेदभाव के रूप में परिभाषित करता है, सामान्य श्रेणी के लोग इसमें शामिल नहीं हैं। कोई भी कानून पूर्वधारणा नहीं बना सकता कि भेदभाव सिर्फ एक ही वर्ग द्वारा किया जाता है। इससे समाज में वैमनस्य बढ़ने का खतरा है। नए नियम संविधान में दिए गए समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 14 वर्ग-आधारित विधान को प्रतिबंधित करता है।