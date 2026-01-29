सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों को लागू करने पर लगाई रोक, कहा- ये अस्पष्ट

नोटिस कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस कोर्ट ने आदेश दिया कि नए नियम फिलहाल लागू नहीं किए जाएंगे। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि पीड़ितों को बिना किसी उपाय के नहीं छोड़ा जाना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। इसी दिन रोहित वेमुला और पायल ताडवी के परिजनों द्वारा दायर याचिकाओं को भी मामले के साथ शामिल कर संयुक्त सुनवाई होगी।

कोर्ट कोर्ट ने क्या-क्या कहा? कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों के भीतर सामाजिक अलगाव को जन्म देने वाली किसी भी संरचना के खिलाफ चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा, "भारत की एकता हमारे शैक्षणिक संस्थानों में परिलक्षित होनी चाहिए। परिसर सामाजिक एकीकरण के लक्ष्य से अलग होकर काम नहीं कर सकते।" कोर्ट ने ये भी सुझाव दिया कि केंद्र सरकार चिंताओं की जांच के लिए विशेषज्ञों और विद्वानों की एक समिति गठित करने पर विचार कर सकती है।

Advertisement