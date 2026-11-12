प्रधानमंत्री मोदी आज कृषि सम्मेलन में किसानों को करेंगे संबोधित

यह सम्मेलन बुधवार से चल रहा है। इसका मुख्य विषय 'स्मार्ट किसान, विकसित भारत' है। इसमें इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि AI और प्रेसिजन फार्मिंग जैसी आधुनिक तकनीकें भारतीय खेती को कैसे बेहतर बना सकती हैं।

इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और सांसद मनोज तिवारी जैसे कई खास लोग अपनी बात रखेंगे। इंडिया टुडे ग्रुप के अरुण पुरी ने इस बात की अहमियत बताई कि जमीनी स्तर पर किए गए नए प्रयोगों को दुनिया भर के अच्छे विचारों के साथ जोड़ना कितना जरूरी है।