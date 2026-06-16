पहली बार पश्चिम बंगाल में होगा राष्ट्रीय योग दिवस, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे अगुवाई

पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए योग करना अनिवार्य किया

प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के लिए तारकेश्वर भी जाएंगे। योग दिवस की तैयारियों के लिए 14 जून से अगले आठ दिनों तक रेड रोड को बंद रखा जाएगा। इसी वजह से पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू कर दिए हैं। राज्य सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 21 जून को सुबह 6:30 बजे से 7:45 बजे तक योग करना अनिवार्य कर दिया है।