प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 5,500 करोड़ रुपये के 'नीतीश सेतु' का उद्घाटन, नाम पर बिहार में क्यों मचा बवाल?
शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में गंगा नदी पर बने नए 6 लेन वाले नीतीश सेतु का उद्घाटन करेंगे। इस पुल को बनाने में 5,500 करोड़ रुपये का खर्च आया है। यह पुल वैशाली के बिदूपुर को पटना के पास कच्ची दरगाह से जोड़ता है।
इस पुल का नाम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसके निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। इससे स्थानीय लोगों, खासकर किसानों के लिए यात्रा करना आसान हो जाएगा। साथ ही, पुराने महात्मा गांधी सेतु पर लगने वाले आम ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलेगी।
एशियाई विकास बैंक समर्थित पुल पर विवाद
इस प्रोजेक्ट को एशियाई विकास बैंक से बड़ा समर्थन मिला है और बिहार सरकार ने भी इसमें सहयोग किया है। उम्मीद है कि इससे इलाके में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और निवेश भी बढ़ेगा।
हालांकि, पुल का नाम कुमार के नाम पर रखे जाने से सब खुश नहीं हैं। बिहार की सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के बीच इस बात को लेकर पहले से ही राजनीतिक बयानबाजी चल रही है कि क्या उनके योगदान को सही तरीके से पहचान मिल रही है या नहीं।