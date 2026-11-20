शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में गंगा नदी पर बने नए 6 लेन वाले नीतीश सेतु का उद्घाटन करेंगे। इस पुल को बनाने में 5,500 करोड़ रुपये का खर्च आया है। यह पुल वैशाली के बिदूपुर को पटना के पास कच्ची दरगाह से जोड़ता है।

इस पुल का नाम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसके निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। इससे स्थानीय लोगों, खासकर किसानों के लिए यात्रा करना आसान हो जाएगा। साथ ही, पुराने महात्मा गांधी सेतु पर लगने वाले आम ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलेगी।